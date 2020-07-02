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港版國安法施行不到24小時 美眾院通過「香港自治法」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
港版國安法施行不到24小時，美國聯邦眾議院1日無異議通過「香港自治法案」。 圖／美聯社
港版國安法施行不到24小時，美國聯邦眾議院1日無異議通過「香港自治法案」。 圖／美聯社

港版國安法施行不到24小時，美國聯邦眾議院1日無異議通過「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act），待兩院就版本文字達成共識，就可送交美國總統川普簽署發布。提案的參議員范赫倫在推特表示，眾院版針對文字做少部分修改，明天（2日）就可提交參院院會處理，可望通過。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）在法案通過後表示，美國國會長期聯合跨黨派力量，確保北京為其侵犯人權的行為負責，眾院通過的香港自治法，是回應中國大陸所稱「國家安全法」的迫切需要。

「香港自治法案」為跨黨派提案，由民主黨聯邦參議員范赫倫（Chris Van Hollen）和共和黨參議員圖米（Pat Toomey）5月21日在國會提出，將授權總統制裁對香港施行新版國安法的中共官員、企業與往來銀行，凍結個人的資產、拒發簽證，也可禁止特定銀行在美貸款、外匯交易和股票投資等。

提案的時間點為中國大陸人大公布議程安排，納入港版國安法審查之際；參院上月25日無異議通過該案，中國大陸人大30日火速通過港版國安法，在當地時間30日晚間23時發布實施。

不到24小時，眾議院就通過「香港自治法案」，雖然還需交回參院取得兩院版本共識，范赫倫在推特表示，和原始提案相較，眾院通過的法案只有少部分的技術性修改，他們2日就會在眾院院會發言，提請立即通過香港自治法案；一旦參院也通過，則送交白宮，由川普決定簽署或是否決，若10天後川普沒有動作，則法案自動生效。

美國國會議員跨黨派聯手加速推動港版國安法，對香港情勢表示嚴正關切，圖米說，美國必須和香港人民站在一起。

港版國安法 香港

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