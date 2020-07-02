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俄懸賞殺害美軍？ 歐布萊恩：情資不足未曾向川普報告
紐約時報報導美國總統川普3月曾聽取俄羅斯賞金簡報，卻沒有反制；川普1日接受福斯新聞專訪，稱這是又另一鬧劇（Hoax），白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也表示，中情局研判情資不夠明確，並未向川普簡報。
紐約時報26日報導，川普3月曾聽取情資簡報，內容是俄國軍方提供賞金給與塔利班（Taliban）相關的好戰分子，要他們殺害駐阿富汗美軍與聯軍，川普知情卻未採取反擊措施。
歐布萊恩1日接受福斯新聞訪問時表示，是負責向川普進行口頭簡報的中情局資深官員決定不向川普報告此事，因情資不夠明確，歐布萊恩表示，他不會因此批評該官員。
川普說，這是鬧劇，媒體和民主黨員一手促成的鬧劇，自己從未聽取這項簡報。
白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）連續兩日親上火線，澄清報導內容，她也說，若情報被確認，則總統會決定戰略，交由現場指揮官決定戰術，而事實是，這位中情局官員依據自己的經驗和判斷決定不做簡報，國安顧問也同意，這是正確的決定。
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