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CNN: 川普曾罵梅克爾愚蠢
那是一次同烏克蘭總統澤連斯基的電話交談。正是這次電話後來引發了對川普的彈劾程序。現在，美國有線電視新聞網CNN報道說，就在此次電話交談中，川普也對諸多外國政要大放厥詞。CNN援引多名未透露姓名的情報官員中的兩人及白宮人士報道說，川普罵得最厲害的分別是德國總理梅克爾和時任英國首相特蕾莎·梅。
CNN報道說，其中一名消息人士告知，川普在電話裡稱梅克爾「愚蠢」，「處於俄羅斯人的影響之下」。報道還稱，梅克爾對外顯得鎮靜，用事實反駁川普；一名德國政府官員對CNN表示，這次電話交談「極不尋常」、「很有問題」，因此，柏林采取了特殊措施，以確保交談內容不致洩露。
德國政府一發言人不願對CNN的這一報道置評。
有關與土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京的電話交談，CNN稱，它獲得的信息顯示，川普很少事先做好准備。根據CNN的報道，在普京那裡，川普試圖給對方留下深刻印象。
在被問及此事時，白宮副發言人馬休斯（Sarah Matthews）表示，「川普總統是世界級談判領導人，在國際舞台上堅定推進美國的利益。」
包括一些前政府官員在內，批評者們一再指出，川普注重自我表現，行無定規。他的前安全事務顧問博爾頓新近出版的一部爆料書引起轟動。他在書中指責川普的外交政策經常是基於直覺和無知。
在2019年7月與烏克蘭總統澤連斯基的電話交談中，川普敦促對方啟動有可能傷害民主黨競爭對手拜登的調查。此次電話交談成為烏克蘭醜聞的核心內容，而該醜聞又居於針對川普的彈劾程序的中心。相關彈劾程序以川普無罪裁定告終。
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