快訊

回不去的香港！港版國安法啟動抓人，七一蔓延的惡法恐慌

別再說蚊子愛叮酸性體質！醫：4特徵才是蚊子的最愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CNN: 川普曾罵梅克爾愚蠢

德國之聲 / 德國之聲
CNN報道說，其中一名消息人士告知，川普在電話裡稱梅克爾「愚蠢」，「處於俄羅斯人的影響之下」。圖／德國之聲中文網
CNN報道說，其中一名消息人士告知，川普在電話裡稱梅克爾「愚蠢」，「處於俄羅斯人的影響之下」。圖／德國之聲中文網

那是一次同烏克蘭總統澤連斯基的電話交談。正是這次電話後來引發了對川普的彈劾程序。現在，美國有線電視新聞網CNN報道說，就在此次電話交談中，川普也對諸多外國政要大放厥詞。CNN援引多名未透露姓名的情報官員中的兩人及白宮人士報道說，川普罵得最厲害的分別是德國總理梅克爾和時任英國首相特蕾莎·梅。

CNN報道說，其中一名消息人士告知，川普在電話裡稱梅克爾「愚蠢」，「處於俄羅斯人的影響之下」。報道還稱，梅克爾對外顯得鎮靜，用事實反駁川普；一名德國政府官員對CNN表示，這次電話交談「極不尋常」、「很有問題」，因此，柏林采取了特殊措施，以確保交談內容不致洩露。

德國政府一發言人不願對CNN的這一報道置評。

有關與土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京的電話交談，CNN稱，它獲得的信息顯示，川普很少事先做好准備。根據CNN的報道，在普京那裡，川普試圖給對方留下深刻印象。

在被問及此事時，白宮副發言人馬休斯（Sarah Matthews）表示，「川普總統是世界級談判領導人，在國際舞台上堅定推進美國的利益。」

包括一些前政府官員在內，批評者們一再指出，川普注重自我表現，行無定規。他的前安全事務顧問博爾頓新近出版的一部爆料書引起轟動。他在書中指責川普的外交政策經常是基於直覺和無知。

在2019年7月與烏克蘭總統澤連斯基的電話交談中，川普敦促對方啟動有可能傷害民主黨競爭對手拜登的調查。此次電話交談成為烏克蘭醜聞的核心內容，而該醜聞又居於針對川普的彈劾程序的中心。相關彈劾程序以川普無罪裁定告終。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

CNN: 川普曾罵梅克爾愚蠢

那是一次同烏克蘭總統澤連斯基的電話交談。正是這次電話後來引發了對川普的彈劾程序。現在，美國有線電視新聞網CNN報道說...

橢圓辦公室談話流出 川普意志凌駕國家

「川普用對州長的態度面對他國元首」、「川普對女性領導人很惡毒」曾揭穿水門案的CNN資深調查記者柏恩斯坦日前爆料，據白宮內部人士透露，美國總統川普與各國元首的電話內容極為不堪，包括放任俄羅斯懸賞塔利班殺害美國軍人，以及言語羞辱女性領導人梅克爾及梅伊等。

影／美國新墨西哥州 驚現「ID4外星船艦」盤狀雲

美國新墨西哥州克洛維斯（Clovis, NM）一位居民日前拍到天有異象，只見灰暗的巨大盤狀雲遮擋夕陽、壟罩天空，正中央還...

川普是強硬派或叩頭者 拜登更好嗎？

隨著前國安顧問波頓新書出版，民主黨人和自由派媒體都說，川普總統對中國沒有想像中強硬，反而是「叩頭者」，他央求習近平主席多買美國農產品，「要保證我贏」。多家美國媒體近期爆料，指中共更喜歡川普連任；川普則指控拜登父子和北京關係不清不楚，根本是「北京拜登」。中國被美國兩黨這樣「抬愛」，無形中增加介入美國大選機會；北京上周向美方暗示，川普政府如越過紅線(譬如干預港版國安法實施等)，可能危及中方第一階段貿易協議對美農產品和其他商品採購。

共和黨內部人員首度提出：民調不回升 川普恐退選

美國福斯新聞資深記者近日報導，執政黨共和黨內部人員首度提出，總統川普可能在民調支持率無法回升的情況下退出今年總統大選

重啟賭場仍禁菸飲 大西洋城業者反彈

在南部和西部新冠病毒疫情持續升溫，許多商家再度關閉，並將引發新一波裁員潮之際，新澤西州大西洋城九個賭場在因疫情歇業三個月後，將於7月2日重新開放，但新州當局卻要求賭場必須禁酒、禁菸和禁吃食物，引發業者不滿。

美副卿：大選前恐無法再舉行川金會

主管北韓事務的美國副國務卿畢根（Steve Biegun）昨對川普總統和北韓領導人金正恩在美國大選前再次舉行會談表示懷疑，不過他對雙方核武談判獲致進展抱持希望。

與高調川普強烈對比 拜登宣布疫情期間不造勢

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）今天表示將不會在2019冠狀病毒疾病疫情期間舉行造勢大會，與先前已經舉辦...

稱川普掌握對美威脅 白宮：地表無人比他更清楚

美國總統川普因宣稱對俄羅斯提供賞金給塔利班狙殺阿富汗美軍一事毫不知情，引發各界議論。白宮發言人今天強調，總統有在看書面情...

波頓：俄若真提供賞金獵殺美軍 就應施以制裁

美國總統川普的前國家安全顧問波頓今天表示，若莫斯科真有提供賞金，請阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）獵殺駐阿美軍，美...

美FCC正式認定：華為和中興對國安構成威脅

美國聯邦通訊委員會（FCC）周二（30日）正式發布官方聲明，認定中國的華為和中興通訊兩家公司對美國國家安全構成威脅，禁止...

與川普不同調 潘斯籲民眾戴口罩

美國副總統潘斯六月廿八日出席德州達拉斯第一浸信會舉辦的室內活動，首度鬆口呼籲民眾戴口罩，稱口罩「有助減緩新冠病毒擴散」。...

熱門新聞

馬斯克自肥！拿558億美元紅利 Pirc促投資人將他逐出董事會

老翁爲將女兒逐出家8年花費破百萬 49歲女兒仍稱擁有房產權

道瓊指數6月完美劃句點 創23年最佳單季漲幅

買特斯拉遇網路當機 德男「自然反應」差點噴飛4000萬

共和黨內部人員首度提出：民調不回升 川普恐退選

俄懸賞殺駐阿富汗美軍 議員嗆追究普亭責任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。