橢圓辦公室談話流出 川普意志凌駕國家

「川普用對州長的態度面對他國元首」、「川普對女性領導人很惡毒」曾揭穿水門案的CNN資深調查記者柏恩斯坦日前爆料，據白宮內部人士透露，美國總統川普與各國元首的電話內容極為不堪，包括放任俄羅斯懸賞塔利班殺害美國軍人，以及言語羞辱女性領導人梅克爾及梅伊等。

川普意志凌駕國家

根據《CNN》報導，柏恩斯坦引述白宮內部消息人士表示，美國總統川普就任後與各國元首通話上百次，但他總是不按牌理出牌，也不做事前準備。

川普在電話中的言語，招致前美國國安顧問麥克馬斯特、波頓、前國防部長馬提斯、前國務卿提勒森及前幕僚長凱利等人的反感，其中多人認為川普有不正常的妄想。川普在面對他國元首時，總認為自己充滿魅力及權威，常恣意霸凌他國元首。他也常將自己的個人意志凌駕於國家利益之上，屢屢忽略資深官員的建議。

官員爆料，川普（右）被土耳其總統艾爾段（左）耍得團團轉。（Photo by The White House）

眾人一致認為，川普並未隨著談話時間及次數的增加，而在經驗上有所成長。美國高階官員擔憂國家利益受損不是沒道理的，尤其是川普對俄羅斯總統普丁極為順從。3月份，川普即知悉俄羅斯正提供塔利班獎金，懸賞其殺害駐地美軍，但川普並未採取任何行動，隨後與普丁的電話協商中，他也未對此提起隻字片語。

炫耀成性，詆毀前總統

川普不斷向其他國家元首炫耀，包括沙烏地阿拉伯國王沙爾曼及北韓獨裁者金正恩都是他吹噓的對象。他不斷吹噓自己的思維、財富及「偉大」的成就，也一直抨擊美國的前任總統們。川普特別愛向普丁及艾爾段詆毀前總統歐巴馬及小布希，並且樂在其中。

CNN的消息人士描繪川普通話時的場景及橢圓形辦公室的氛圍，與前國安顧問波頓新書《事發之室：白宮回憶錄》的內容不謀而合。但電話次數更為頻繁、對話內容也惡劣許多。消息人士的說法也跟波頓一樣，「川普是個將個人及國家利益不斷混雜在一起的人，會為了選舉及打擊政敵，無所不用其極。」

造成各國領導人反感

自稱熟知每一通電話內容的白宮成員指出，川普與澳洲、加拿大、俄羅斯及西歐各國領導人的對話，完全不利於美國的國家安全，「如果國會知道了這些內容將會大為震怒，即便是共和黨人，也沒有立足點堅持相挺。」

消息人士表示，與川普通話最負面的點是來自於他的語氣，「川普喜怒無常，愛討好強勢領導人，缺乏史觀及不做通話前準備等因素，與他令人不安的本質一樣讓人無法接受。」時任國家情報總監的柯茨表示，川普的每一通電話都可能破壞美國的全球利益及國際秩序。前國安顧問凱利也頻頻在私人聚會中提到，川普的通話正對美國形成極大的國安威脅。

白宮內部人士指出，川普與各國領導人通話時不顧身旁的資深官員建議，時常口出狂言並任意做出決策。（photo by Wikimedia Commons）

分析川普人格特質

2位消息人士將川普與各國領導人的對話內容，與他近期針對新冠肺炎疫情的簡報對比分析，得出川普的人格特質為「過度自由、事實基礎不足、意識形態雜亂無章、充滿幻想、想法直觀，易誤信假新聞或社群媒體上的訊息。」

除了梅伊及梅克爾以外，川普也經常在電話中欺負其他西方領導人，包括法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道及澳洲總理莫里森，消息人士說：「他用一種與州長對話的姿態，在面對各國領導人。」

極不尊重女性

第2常與川普通話的人是法國總統馬克宏，他常常勸川普修正對環保議題的態度及國安政策方向，求其正視氣候變遷及不該退出與伊朗的核子協議。馬克宏通常得不到實質的回應，因為川普將馬克宏的話視為說教及斥責，就好像在「鞭笞」他一樣。川普也對法國與美國的貿易及移民政策感到惱怒。

美國總統川普（左）被CNN調查記者伯恩斯坦爆料，其對待女性領導人的對話極為不堪。右為英國前首相梅伊。（photo by Flickr）

消息人士指出，川普最「惡毒」的一面，是對女性領導人的態度奇差無比，「他對梅克爾說的話簡直不可置信，他對弱者嚴厲，對強者卑躬屈膝，欺善怕惡到一個極致。」一名觀察梅克爾與川普對話的德國高階政府官員也確認此消息，他說：「川普對梅克爾的態度非常具侵略性，以至於德國政府不得不把對話封存，也刻意在雙方對話時盡可能把觀察人手安排少一點，避免消息外漏。」

英、德領導人大不同

川普2016到2019年間對英國首相梅伊說的話則被形容為「充滿霸凌、極其侮辱」。川普抨擊梅伊對脫歐、北約及移民的態度極為軟弱。消息人士說：「他會先跟梅伊起爭執，然後電話這一端的說詞就會變得極為惡劣，從脫歐到新冠肺炎疫情，川普幾乎對她所有的決策都表示不滿，言語也完全不做修飾。」

另一位消息人士說，梅克爾面對川普的攻擊則顯得非常鎮定，「她會一直舉實際發生的事情回應川普。」德國高階官員也表示，梅克爾2年前訪問美國時，川普的表現「極為怪異」且充滿侵略性，但梅克爾依然維持一貫的冷靜態度，「就像她在電話中那樣。」但梅伊面對川普的言語，慌張及緊繃情緒表露無遺。

CNN調查記者伯恩斯坦指出，德國總理梅克爾（左）面對美國總統川普（右）在電話中的羞辱研與不為所動，讓川普極為惱怒。（photo by Twitter）

天真釀國安危機

消息人士再指出，川普與普丁及艾爾段等政治強人通話時幾乎都不做事前準備，這也使他極其容易被利用或掉入陷阱。其中一個很大的原因，是因為對話內容都由雙方的國安機構一字一句記錄下來，因此所有的對話都有其效力。

川普與普丁的無數次對話中，總統多數是自我吹捧，強調他創造美國經濟奇蹟，比起過去的低能兒們（歷任總統，尤其是歐巴馬）都還要強大，還談到他過去在莫斯科舉辦環球小姐競賽，並時常表達他對普丁的崇拜，說他是西洋棋大師（很會佈局的領袖），身邊的親信透露，川普時常幻想自己成為一個強硬的生意人，讓普丁尊敬他（兩人對話很像一起洗澡的親密感）。

國家利益成私交籌碼

川普在任時總是強調美國優先，抱怨美國過去的盟友與敵人都在貿易上佔美國便宜，他時常以俄國也是世界大國、美國需要與俄國建立建設性與友善的關係為由，正當化他對普丁的偏愛，並與普丁持續進行個人通話。

2位資深官員在分別面談中都提到川普輕估俄國（世界第2專制國家、佔世界GDP不到4%），但是美國國會、智庫卻都希望總統對俄採取強硬態度、並保持與歐洲盟友的緊密關係。川普放棄對俄強硬的態度，給俄國前所未有的合法性，「他不了解這樣做會讓俄國有機可趁，俄國會因為川普的姑息而在國際上狠薛一番。」消息人士感嘆。

2位官員都提到川普撤軍敘利亞的決議就是最血淋淋的例子。而他與土國總統艾爾段的頻繁通話，更讓國安幕僚團麥克馬斯特、幕僚長凱利與國安顧問波頓憂心忡忡，因為艾爾段等於直接繞過國安會與總統直接接觸。這也讓川普的行程完全被土耳其掌握，土耳其駐美情報機關也藉此提供艾爾段情報。

喜怒無常的川普

而且如果艾爾段在川普打高爾夫前打來，川普還會先跟他聊一陣子再打高爾夫，2位官員透露川普對敘利亞內戰、中東歷史的無知，常常讓他跟艾爾段哈拉時，無法用相對應的專有名詞與艾爾段對談，「川普已經被他掏空、狠狠擊敗了。」川普決定撤出敘利亞，也是因為遭到艾爾段煽動。雖然有時候川普會因為土耳其貿易要求太多、不願意釋放美國囚犯，對艾爾段發飆。

川普與普丁2017年於G20高峰會談笑甚歡。（Photo on Wikimedia Commons）

白宮內有許多備忘錄與錄音都有記下川普與艾爾段的對話，還有更高層級的官員透露，川、艾之間過於頻繁的對話也讓波頓與川普在土耳其國有銀行Halkbank的弊案上有異見，波頓於2018年12月開始寫書，內容提到，川普在艾爾段的煽動下，甚至干涉司法部的調查。

川普不適任總統

CNN的內線消息不認為要對川普進行彈劾，而是指出川普這些非法行為對總統職位的不適任，波頓之前接受ABC新聞訪問時也是這麼認為，希望能彈劾川普。

經過CNN這4個月來的調查，總統幕僚們不是透露國安資訊，而是用間接抱怨的方式表達川普與外國領袖通話時的擔憂。美國國安會的希爾都有這些資訊，而她也出庭作證川普的彈劾案。如果國會可以重新檢視這些證據，或許可以對總統的對話有完整的架構，而這些將會讓兩院支持川普的聲浪下滑，而且很多前任官員都願意出庭作證。

川普早期與普丁的對話時，女婿庫許納、女兒伊凡卡、國安顧問麥克馬斯特、前國務卿提勒森與希爾，還有1位國務院官員都在場，一樣是普丁自顧自的長篇大論，他卑躬屈膝的吹捧普丁，然後庫許納與伊凡卡還讚美說川普很會應對普丁，其他人則保持懷疑態度。

希爾曾針對普丁的談話作出解釋，並協助分析普丁的心理與普丁想藉由談話達成的目的，但是川普繼續與女兒、女婿討論電話內容，也讓提勒森與麥克馬斯特心寒。川普對於外交專家的不信任，也讓他們日後在對話時，身旁沒有人能替總統下判斷，讓普丁有機可趁。

不信任專家

川普總認為自己是最優秀的，不願相信美國國安單位、國防部的意見，要對俄國多一點小心。川普與普丁2018年在芬蘭見面時，居然直接跟普丁說他看不出俄國有甚麼理由干涉2016年總統大選。匿名官員透露，川普與專制國家領袖充滿自我感覺良好的對話，是美國民主有始以來從未遇見的。

川普面對傳統盟友的對話，總是讓這些領袖充滿失望，所有東西都被川普個人化，以致他無法看見更大的格局。川普甚至不希望梅克爾公開譴責俄國，不認為俄國需要為謀殺英國境內的俄國情報員負責，但後來在國安局官員苦勸下，川普才勉強對外表態譴責。

「他不知道他所做的一切代表美國。」官員說，川普對國際互助毫無興趣、並把至關緊要的議題丟在一旁。他沒有美國隊的概念，沒有美國長久以來在自由世界的歷史與傳統觀，讓美國開始從世界消失。

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