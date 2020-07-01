美副卿：大選前恐無法再舉行川金會

主管北韓事務的美國副國務卿畢根（Steve Biegun）昨對川普總統和北韓領導人金正恩在美國大選前再次舉行會談表示懷疑，不過他對雙方核武談判獲致進展抱持希望。

畢根最快7月訪南韓

外交消息人士透露，美韓雙方目前正在商議畢根訪韓行程，最快可能7月成行，屆時可能與首爾當局會面討論北韓及防衛費分擔問題。但畢根在德國馬歇爾基金會的一項論壇上被問到再次舉行川金會的可能性時說：「我認為，從現在到大選之前，恐怕都不可能。」不過他又說，美國將「繼續為外交折衝敞開大門」。

韓聯社分析，美方目前看來仍希望推進與北韓的談判，但不願輕易放緩制裁，可能試圖從兩韓經濟合作等方式尋求突破；若北韓不願配合，畢根訪韓也可能是對北韓施壓，避免北韓在大選前再造成不利因素。

南韓暫緩對北韓援助

另外，南韓統一部原規畫今年透過聯合國世界糧食計畫署（WFP）向北韓提供1000萬美元規模援助，但由於目前兩韓關係緊繃，相關人士透露，統一部決定重新檢討提供援助時間點。

韓聯社報導，WFP署長畢斯利（David Beasley）6月3日與時任統一部長金煉鐵進行視訊會議，統一部決定捐助WFP對北韓的嬰幼兒、女性援助計畫。

不過，北韓領導人金正恩胞妹金與正次日隨即發表談話，譴責脫北者團體散布反北韓傳單行為，並揚言斷絕兩韓關係等，朝鮮半島緊張局勢升溫，援助計畫也隨之擱置。