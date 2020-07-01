重啟賭場仍禁菸飲 大西洋城業者反彈

在南部和西部新冠病毒疫情持續升溫，許多商家再度關閉，並將引發新一波裁員潮之際，新澤西州大西洋城九個賭場在因疫情歇業三個月後，將於7月2日重新開放，但新州當局卻要求賭場必須禁酒、禁菸和禁吃食物，引發業者不滿。

新州對賭場禁止酒菸的命令，預期將對業者造成衝擊；賭場工會主席麥克德維特(Bob McDevitt)說，如果沒有酒，沒有人會來，他甚至認為不該開張。

許多賭場原計畫在新州允許恢復營業的7月2日重新開業，但那是在知道禁菸、禁酒或其他飲料、或不得在賭場飲食之前規畫的。

業績最好的賭場波哥大(Borgata)幾乎立即認為禁令像讓他們失去一隻手，宣布取消重新營業的計畫，直到條件更有利時再說。

不過，除了波哥大，其他賭場都宣布將重新開業。硬石國際公司(Hard Rock International)總裁艾倫(Jim Allen)說，公司及數千名員工渴望重新開業，以彌補3月以來的部分損失。

疫情爆發前，大西洋城已開始重新站穩腳步，其賭搏營運年收入已重返全美第二寶座，僅次於內華達州。

內華達州賭場重新開業比新州賭場早了近一個月，附帶許多相同的防疫規定，諸如量體溫、戴口罩、設洗手液供應站，但允許吸菸。

新州州長墨菲在6月29日晚間近10時發布禁令後，才短短幾分鐘，社群媒體便怨聲連連，認為州長剝奪賭客的樂趣。有人說打算取消旅行計畫、有人說將把生意遷移到賓州賭場，還有人揚言要在房間裡混合飲料、帶三明治作為晚餐。

禁令也將減少打算重返工作崗位的人；麥克德維特說，60%工會會員原訂本周重返崗位，如今只有30%可返回。

賭場可開放戶外用餐，酒品專賣店和非賭場商店仍可賣酒；墨菲指出，新州部分地區持續爆發疫情，因而改變了開放室內用餐的規畫。