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第一個違反國安法被捕！港男身上搜出「香港獨立」旗幟

避難山屋，誰來避難？走向「服務型山屋」的改革之路

川普是強硬派或叩頭者 拜登更好嗎？

世界日報 / 社論
美國總統川普。 圖／美聯社
美國總統川普。 圖／美聯社

隨著前國安顧問波頓新書出版，民主黨人和自由派媒體都說，川普總統對中國沒有想像中強硬，反而是「叩頭者」，他央求習近平主席多買美國農產品，「要保證我贏」。多家美國媒體近期爆料，指中共更喜歡川普連任；川普則指控拜登父子和北京關係不清不楚，根本是「北京拜登」。中國被美國兩黨這樣「抬愛」，無形中增加介入美國大選機會；北京上周向美方暗示，川普政府如越過紅線(譬如干預港版國安法實施等)，可能危及中方第一階段貿易協議對美農產品和其他商品採購。

川普連任前景不妙，無論左右派媒體民調都顯示，他落後拜登10%至14%。而20多州疫情升高，民眾對政府抗疫表現不滿加深；他28日首度承認可能輸掉大選，共和黨圈內人揣測，他有可能提前退選。

川普和支持者堅信，2016年大選喜萊莉‧柯林頓民調一路領先，最後卻敗給川普，顯示民調不可信。但六個2016年讓川普勝選的搖擺州民調川普都輸了，境況難比2016年，川普想在四個月內翻轉選情不易。

拜登會比川普更勝任總統嗎？他和川普有何不同？中間選民或許困惑。「紐約時報」專欄作家湯馬斯‧佛里曼說，川普不用擔心，習近平和普亭都決定投票給你！因為只要你還是總統，美國就會動盪不安。對習近平來說，意味美國不再是那麼強大的經濟對手。他引述中國駐日內瓦副代表周小明的話說，「如果拜登當選，對中國可能更危險，因為他會聯手盟友對付中國，而川普正在破壞美國的同盟」。

反對者形容川普「搞亂美國、顛覆傳統、讓美國走向衰弱」，只為私利卻對習近平「叩頭」。但持平而言，這種說法雖有共鳴，卻難解釋為何是川普對中國發動貿易戰？他任內簽署不利中共的有關台灣、香港和維護新疆維吾爾人權的法案，是歷來總統最多；在南海、台海反制中共軍事部署，川普也比歐巴馬更積極有力。

川普扭轉了國家方向，檢討美國對中國40年來的交往策略，讓民眾認清美國被中共忽悠、中國崛起壯大已威脅美國領導地位，對中國改採遏制策略，想逼中共改革；川普也想逆轉全球化分工、導致美國產業空洞化等現象，重振美國製造業、遏制中方竊取智財權和5G等科技，都獲美國人支持，難道川普做得不對？

概括地說，川普人品、性格和愛說謊等特質，多數美國人可能受夠了。但整個政府體制和高層幕僚卻把美國推向振興方向，扭轉過去的錯誤；拜登如何能做得更好，卻是未知數。

北京面對川普這樣的領導人，如摸透其習性、洞悉其弱點，確實可善加運用，近期是否多買美國產品，就是指標。面對善變無常、內政外交常推出意想不到爭議政策的川普，北京也可能寧要相對緩和、可預測的拜登當對手；至少歐巴馬時代「亞太再平衡」策略同樣衝中國而來，北京卻不像現在傷透腦筋、應接不暇。何況拜登父子如果像共和黨和川普所言，在中國也有利益糾葛，情況就更說不清了。

紐時曾常駐中國多年的資深記者、專欄作家紀思道說，川普在中國的綽號叫「川建國」，「建國」是中共愛國者很普遍的革命色彩人名，川建國意在諷刺川普對美國治理不當，實際上是在鞏固習近平政權。華裔川粉卻堅信，民主黨把國家往社會主義方向拉引，國將不國，因此厭惡民主黨。拜登如擊敗川普，所謂「撥亂反正」，美國左傾政策將走得更遠，愛美國的華裔也無法接受。

坊間有個生動但民主黨人不會贊同的說法：川普政府的國家方向比民主黨正確，確實有利美國振興強大；但川普把盟友得罪光了，不適任，如果換潘斯參選總統，位置就擺對了。共和黨小布希、羅穆尼、穆考斯基等大老，或原來支持川普的部分福音派教友寧背棄信念反對川普，原因在此。

如果再給川普四年，美國將成什麼局面？讓人擔憂或恐懼。潘斯取代川普眼前看條件不成熟，但共和黨內有人開始討論，愛面子的川普頹勢如難挽回，他會棄選讓潘斯接棒嗎？戲劇化得讓人如入夢境。

如果拜登執政，美國會朝中間方向修正、搞好經濟，或像反警暴示威推倒雕像、姑息打砸搶燒一樣被極左勢力挾持，走向另一種極端？拜登對中國的策略方向是什麼？同樣是連串問號。在兩位年齡創歷史的候選人中挑一個，看來美國選民真不容易。

川普 北京 中共

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