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與川普不同調 潘斯籲民眾戴口罩

聯合報 / 編譯陳韻涵／綜合報導
美國副總統潘斯（左）和德州州長艾伯特（右）廿八日戴上口罩，準備參加在達拉斯的一場記者會。（美聯社）
美國副總統潘斯（左）和德州州長艾伯特（右）廿八日戴上口罩，準備參加在達拉斯的一場記者會。（美聯社）

美國副總統潘斯六月廿八日出席德州達拉斯第一浸信會舉辦的室內活動，首度鬆口呼籲民眾戴口罩，稱口罩「有助減緩新冠病毒擴散」。潘斯改口後，共和黨國會領袖等重量級人物也呼籲民眾戴口罩防疫，而八月在佛羅里達州舉行的共和黨全國代表大會，也將強制與會者戴上口罩。

潘斯說，人們必須聽從州政府與地方官員呼籲，在公開場合戴口罩，「每一州的情況不同」。亞利桑納州、猶他州和北卡州官員最初抵制戴口罩，最近也改口要求民眾配戴，德州州長艾伯特同日重申口罩防疫的重要性。

川普政府數月來未明確呼籲民眾戴口罩。四月三日美國聯邦疾病防治中心首次建議戴口罩防疫，潘斯當天曾戴上口罩，後來又摘下，可能是顧慮川普堅持不願戴口罩。

川普的態度讓口罩在美國成為政治議題，一些川普的支持者也不戴口罩，表示力挺川普。川普的民主黨對手拜登則常戴著口罩露面。

不過，隨著潘斯轉向，共和黨領袖也紛紛呼籲戴口罩抗疫。參院共和黨領袖麥康諾說，戴口罩不該被汙名化，這個簡單的動作「不僅保護自己也保護他人」。眾院共和黨領袖麥卡錫則說，美國人應該遵照衛生官員指示，戴口罩並維持社交距離。

共和黨八月廿四日到廿七日將在佛州傑克森維爾市舉辦全國代表大會，正式提名川普為總統候選人，該活動強制出席者配戴口罩，無論是在戶外或室內。

口罩 川普 共和黨

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