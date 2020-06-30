路州反墮胎無效 保守派大法官倒戈「遵循先例」

身為保守派的最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)，投票時「倒戈」加入自由派大法官，使得最高法院29日以五票對四票表決結果，裁定路易斯安納州墮胎限令無效。圖／GettyImages

身為保守派的最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)，投票時「倒戈」加入自由派大法官，使得最高法院29日以五票對四票表決結果，裁定路易斯安納州墮胎限令無效；向來支持反墮胎的羅伯茲突然改風向，不少共和黨人士詫異不已。

然而，從羅伯茲所寫的意見書看來，他這一票是基於「遵循先例」原則而投，反墮胎其實則未改變。

從這起名為「珠恩醫療服務控告路州衛生廳代理廳長羅素」(June Medical Services v. Russo)訴訟案的判決可以看出，羅伯茲相信美國憲法保障的墮胎權，路州州法的墮胎限令則一度剝奪受到憲法保障的墮胎權。

對於路州為訂定墮胎限令提出的辯護理由，羅伯茲則認為，基礎過於薄弱。

大法官布萊爾(Stephen Breyer)在代表其他自由派法官撰寫的協同意見書(plurality opinion)中指出，路州墮胎限令與先前德州州法幾乎「字句完全相同」，而最高法院2016年已駁回德州州法一案。

兩州州法都要求墮胎診所醫師必須擁有附近醫院的住院特許權(admitting privileges)，才能為婦女進行墮胎手術，但布萊爾指出，如此規定非常刁難，對於增進健康卻無濟於事。

羅伯茲在單獨撰寫的意見書中寫道，2016年德州「全體婦女健康控告德州衛生廳長賀勒爾斯德特」(Whole Woman`s Health v. Hellerstedt)案，他是站在反對意見這邊，直到現在也認為最高法院對於此案的判決有誤。

羅伯茲在意見書中強調，今天的問題重點不在德州案例裁決是對是錯，「而是我們是否遵循前例做出判決」；因此，他投票駁回路州州法。

他指出，最高法院對於路州一案的裁決，是根據四年前幾乎完全相同的德州案前例而來。

最高法院對於路州墮胎限令的裁定，預料在未來至少一、兩年之內，不會再受其他案件的挑戰；不過，羅伯茲在意見書中也提到，若有其他訴訟從不同層面挑戰墮胎權問題，他將抱持開放心態。