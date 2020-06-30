反墮胎者要川普硬起來：提名更多保守大法官

最高法院29日駁回路易斯安納州爭議的墮胎限制法令，支持者視此為重大勝利，但仍憂慮前途坎坷；川普總統等反對者對此裁決則既失望又憤怒，但川普陣營迅速化悲憤為力量，視此為策動保守派選民的動力。

路州「女性希望醫療集團」(Hope Medical Group for Women)負責人凱薩琳‧皮特曼(Kathaleen Pittman)說，健康照護員得知判決結果興奮得差點暈倒，得試圖冷靜才能照顧病患。

在路州限制墮胎法令架構下，州內墮胎診所幾乎被迫關閉，引起支持墮胎人士強烈抗議；根據路州州法，墮胎診所醫師若要為婦女進行墮胎手術，必須擁有在附近醫院的住院特許權。

生職權中心中心(CRR)執行長南西‧諾夫奧(Nancy Northup)說：「我們對於路州法律被駁回鬆了一口氣，但仍擔憂明天；有了這項勝訴判決，路州診所將能持續服務100萬名該州適產年齡的女性，但高院判決可能讓路州更斗膽通過更嚴厲的法規，顯然墮胎權必須受到法律保障。」

生殖健康研究機構「古德瑪契研究所」(Guttmacher Institute)數據顯示，去年全美至少350宗限制墮胎的訟案。

在反對墮胎陣營方面，副總統潘斯推文寫道，「我們需要最高法院有更多保守派大法官，#再四年。」

川普提名兩位保守宗教信仰的大法官，兩人都在表決中投下反對票，與正副總統同聲一氣。

反墮胎天主教組織「生命牧者」(Priests for Life)全國主任、川普支持者帕沃尼神父(Rev. Frank Pavone)說，川普「任命的兩位大法官投對方向」，支持路州的墮胎禁令。

帕沃尼說，「這項裁決低估了選舉重要性，我們需要大多數穩健支持生命的最高法院大法官，維護女性和未出世生命的權力。」

川普政府的福音派顧問摩爾(Johnnie Moore)說，判決結果將助川普動員反墮胎社運人士，以選票支持川普連任。

摩爾推文寫道，「保守派知道他們在一碼線，前所未有的激情，福音派人士的投票率也(將創新高)。」