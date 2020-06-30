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高院裁定 聯邦可恢復處決死刑犯 至少4囚將伏法

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
最高法院裁定聯邦政府可恢復處決死刑犯。圖／GettyImages
最高法院裁定聯邦政府可恢復處決死刑犯。圖／GettyImages

自從2003年之後，觸犯聯邦重罪的受刑人就不再遭到處決，聯邦最高法院29日裁定，允許川普政府恢復執行死刑，長達17年的聯邦「死刑空窗期」，即將畫下句點；未來幾個月裡，至少有四名聯邦死刑犯即將伏法，包括訂於7月13日行刑的殺人犯李伊(Daniel Lewis Lee)。

包括李伊在內共四名聯邦死刑犯聯合提告，指控司法部公布的行刑新方式違法，最高法院29日裁定不予受理。

這項判決結果讓川普政府得以恢復處決聯邦重罪死刑犯；司法部先前已經排定，今年7月將處決三名死刑犯，８月間再處決一名死刑犯，這四名殺人犯的殺害對象都包括兒童。

根據統計，在全美各地聯邦監獄裡，共計有60多名死刑犯。司法部長巴維理(William Barr)去年夏天宣布，聯邦政府多年來暫停執行死刑，但這項措施將會結束。

巴維理去年也宣布，原本聯邦政府使用的死刑注射劑是由三種化學藥劑混合而成，但未來將改用戊巴比妥(pentobarbital)單一化學藥劑注射。

去年11月，華盛頓特區聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)下令禁止聯邦政府執行死刑，理由是司法部的行刑手段違反1994年聯邦死刑法(Federal Death Penalty Act of 1994)。

川普政府在去年12月向最高法院提出聲請，要求撤銷裘特康的裁定。

李伊是白人至上主義組織成員，搶劫並槍殺阿肯色州一家三口之後，1999年被判死刑。遭到李伊殺害的受害者當中，包括一名年僅8歲的女童。

李伊辯護律師佛列德曼(Ruth Friedman)29日發表聲明指出，聯邦死刑制度存有不公平，四名死刑犯的案件仍有許多疑點有待釐清，司法部的執行死刑新方式也有諸多問題待解，「在政府處決任何死刑犯之前，法院務必對於這些案件重新檢視。」

死刑 司法 川普

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