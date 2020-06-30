民怨、大企業抵制 臉書政策擬轉彎

遭各大企業抵制，加上同業也開始改變，臉書可望禁止仇恨言論上架。臉書近日因為對川普等人的仇恨貼文視若無睹，遭到星巴克、可口可樂等大企業抵制、取消投放廣告。BBC預測，雖然FB廣告多數用戶是中小企業，大公司抵制影響沒有那麼大，但隨著亞馬遜、Reddit、推特等平台開始禁止仇恨言論上架，在此效應擴散下，臉書也會改變政策。

抵制效果恐有限

根據《英國廣播公司》報導，FB近日因為對仇恨言論的不作為，引發公民團體不滿，呼籲大企業停止在臉書上投放廣告。除了可口可樂、星巴克、聯合利華以外，福特、愛迪達與惠普紛紛加入了抵制臉書的浪潮，美國新聞網站Axios與微軟也考慮延遲投放臉書廣告。

Aviva私產管理公司的康明斯表示，光是星巴克的表態就讓臉書的股價下跌8%、市值瞬間蒸發74億美元，臉書公司目前對客戶來說缺乏誠信與道德，在這樣下去會讓臉書的廣告收入嚴重銳減，這對臉書打擊很大，因為臉書的主要收入就是靠廣告收益。

不過廣告策略公司「數位威士忌」的總裁摩里森分析，臉書的廣告客戶多半是中小企業，他們投放廣告的彈性較低，傳統的電視廣告對他們來說太貴，非常需要透過臉書進行宣傳。另外根據資料顯示，臉書前100大廣告客戶的總花費額約42億美元，僅佔臉書廣告收入6%，看起來抵制的效果沒那麼大。

需要長時間施壓

不過根據科技網《The Verge》報導，美國鄉民網站Reddit近日將平台上的「川普論壇」以威脅性行為與頻繁遭擾為由禁止營運，雖然論壇中的言論與川普本人無關，但是論壇上常常散播支持川普的迷音圖。另外，由亞馬遜作為母企業的直播平台Twitch目前則直接將川普競選團隊的帳號停權。

在抵制浪潮漸增、社群平台響應與股價重挫下，臉書也表態將會標記仇恨言論，而且在本周會陸續宣布更多社群政策調整。雖然臉書目前仍堅持不移除仇恨言論，但如果抵制的能量可以擴大並延續到秋天，臉書就可能態度放軟，跟著禁止仇恨言論。

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