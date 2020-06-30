西雅圖占領區又出人命警長：該適可而止了！

西雅圖被示威者占領的「自治區」29日稍早再度傳出槍響，一名16歲少年中槍身亡，另一名青少年受到重傷；西雅圖市警長卡麥隆‧貝斯特(Carmen Best)嚴正表示，示威者不斷造成他人生命危險，令人無法接受：「是時候該適可而止了。」

自西雅圖爆發「黑人的命也是命」(BLM)的抗爭行動，示威者占領的西雅圖東區分局及附近的幾個街區，並成立「國會山占領區示威」(Capitol Hill Occupied Protest，簡稱CHOP)做為自治區。

據警方調查報告指出，現場目擊者表示案發當天凌晨3時曾看見一台吉普車，出現在隔絕占領區的障礙物附近徘徊；而根據報警的民眾表示，有人朝吉普車開槍，車上兩名少年乘客隨即被送往當地醫院。

其中一名16歲少年送醫後不治，另一名14歲少年目前仍住院觀察，但情況相當危急；警方接獲報案後雖然立刻至現場蒐證，但現場已經遭到破壞。

該自治區於20日上午曾發生第一起致命性的槍擊案，一名19歲男子遭槍殺身亡，以及另一名33歲男子重傷，貝斯特曾對此表示：「我們必須回到常態，讓這個地區恢復正常。」

貝斯特也指出，示威者們過去不斷宣揚要為種族不平等伸張正義，但現在的行動卻已經與他們的理念背道而馳，貝斯特說：「已經有兩個非裔美國人因此喪命，而且是在這個他們宣稱要為黑人的生命尋找正義的地方，但如今他們不在了，死了。」

占領區成立至今已為期超過兩周，期間不斷受到周遭店家的抱怨和川普總統的大力批評，上周西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)曾宣布即將清場，但26日市府官員抵達現場拆除障礙物時，卻遭到示威者強力阻止，未料又再度發生致命性衝突。