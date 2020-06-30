「陽光帶」3州疫情惡化 川普丟票倉

「陽光帶」三州新冠肺炎疫情急速惡化，預計將重創川普總統選情；除了在野黨，共和黨內部逐漸出現反對川普的聲音和勢力，威脅連任之路。

川普在2016年總統大選順利拿下陽光帶的佛羅里達州、亞利桑納州和德州；這三周的州長皆為共和黨籍，在保持社交距離和強制戴口罩等防疫政策上相對寬鬆，早在4月30日就解除居家避疫。但疫情捲土重來，陽光帶確診與住院比率激增，引發選民對川普的不滿。

陽光帶三州為川普連任的必勝之地，目前風向轉向民主黨準候選人白登(Joe Biden)；況且兩人選情激烈，得票率改變2至3個百分點，戰局就有可能翻盤。因此白登陣營也在陽光帶推送數位和電視廣告，抨擊川普的失職造成第二波疫情。

白登的資深顧問雅妮塔‧鄧恩(Anita Dunn)表示：「川普處理疫情和經濟的方式，徹底暴露了他糟糕的領導決策能力。在過去非常有競爭力的州，現在卻變得異常搖搖欲墜。」

川普不只要對抗民主黨為首的外患，來自自家共和黨的內憂，更可能阻斷他的連任之路。雖然上周紐約時報和西耶納學院(Siena College)的民調顯示，90%自任共和黨人士的選民表示將投過川普，71%對他表示認同，但仍不可忽視黨內質疑聲浪。

柏格斯(Matt Borges)四年前以俄亥俄州共和黨部主任身分，公開抨擊川普並與他爆發口水戰，但仍將票投給他。現在他自信表示，有越來越多黨員，將不願再次硬著頭皮票投川普。同時也敦促更多保守派人士，將選票投給白登。

前共和黨全國委員會發言人米勒(Tim Miller)，現在更擔任超級政治行動委員會「反川普共和黨員」(Republican Voters Against Trump，RVAT)，目標建立「允許黨員不支持同黨候選人」的機制。

RVAT預計運用1000萬的網路廣告預算，鎖定搖擺州受過大學教育或女性勞工階級的共和黨員；而在共和黨全代會後，預計有更多類似團體浮上檯面。

川普競選團隊發言人墨托(Tim Murtaugh)駁斥，共和黨員的反叛行動「注定失敗」。