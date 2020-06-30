紐時分析：曾經忠誠的支持者…老年白人不再挺川普

歷年來的美國總統大選中，共和黨候選人總是較受上了年紀的選民青睞，川普總統在2016年選舉裡，在65歲以上選民的得票率，就比民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)多了7%，如果單單比較65歲以上白人選民，川普領先柯林頓的幅度更大。

然而，剩下不到半年就要投票的2020年大選，紐約時報分析，曾經力挺川普，政治立場傾向保守派的銀髮族，對於共和黨過去四年的表現失望透頂，也不願繼續支持川普。

住在亞利桑納州土桑(Tucson)，高齡80歲的共和黨員瓦格納(Clifford Wagner)便說：「我是基督徒，我反對川普那些仇恨、種族歧視及心胸狹窄的言論。」

根據紐時與西耶納學院(Siena College)針對全美登記選民進行的民調顯示，在銀髮族選民之間，川普與民主黨對手白登(Joe Biden)的支持度幾乎不相上下，在對選情攸關最為重大的六個決戰州，白登在銀髮族選民當中，支持度超過川普約6%，在白人銀髮族選民裡，白登與川普的支持度則幾乎相當。

該民調顯示，在決戰州銀髮族選民裡，對川普處理疫情感到不滿意的受訪者占52%，感到滿意的受訪者則為45%。

由於包括亞利桑納及佛州在內的關鍵州，高齡退休社區很普遍，白登取得的這些優勢不可謂小。

自從高爾(Al Gore)之後，過去20年裡，沒有任何民主黨總統候選人能獲得銀髮族選民大力支持；74歲的川普自從上台之後，施政與言行表現讓與他年齡相仿的選民，漸漸失去信心。

紐時指出，高齡選民對川普失望至極，打算改投民主黨候選人的原因，聽來並不陌生。他們現在認為川普粗魯、目空一切，人格分裂；他們看了半個多世紀的總統，最沒有元首之風的便是川普。

紐時也分析，新冠病毒疫情肆虐，老年人屬於高風險族群，川普對於抗疫缺乏作為、無法有效領導卻愛講風涼話，讓銀髮族選民特別感到沮喪。另一方面，川普在疫情未退之際便急著鼓吹重啟經濟活動，某些共和黨高層及保守派名嘴則主張，老年人應該願意犧牲健康，做為讓經濟早日恢復正常軌道的代價。