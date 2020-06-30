川普轉推白人夫婦舉槍對示威群眾影片 似乎表示支持

美國密蘇里州聖路易市一對白人夫婦分別舉著長槍和短槍，將槍口對著示威者的影片在網路瘋傳，美國總統川普29日也轉推了這段影片，但沒有發表評論。彭博資訊報導，川普似乎支持這對夫婦的行為。

川普前一天才轉推了一段他的支持者高喊「白人力量」的影片，並在幾小時後刪除。白宮澄清，川普並沒有聽到「那句話」。

聖路易市的這對夫婦為63歲的麥考科拉斯基（Mark McCloskey）及61歲的妻子派翠西亞。媒體報導，這對夫婦都是律師，他們說，「憤怒的暴民」闖進他們的私人街道，讓他們的生命陷入恐懼。

影片中，麥考科拉斯基手持攻擊步槍對著群眾，他的妻子更舉起短槍對準示威者。

當天的抗議群眾要求聖路易市女市長克魯森（Lyda Krewson）下台，示威者表示，克魯森當眾朗讀多封要求市府解散警局的信件，並念出致信居民的姓名、地址。臉書已將市長念居民姓名地址的影片刪除，市長也已道歉。