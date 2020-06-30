你闖私宅我掏槍！聖路易白人夫婦舉槍對著示威群眾

（影片來源： CBS新聞）

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

(Daniel Shular推特)

美國密蘇里州聖路易市一對白人夫婦稱，多名抗議者未經允許，擅自闖入「私人財產」範圍，讓正在吃晚餐的他們「陷入恐懼」，兩人不得不分別舉著長槍、短槍對著示威者以求自保，而這段白人夫婦舉槍指著群眾的影片，29日在社交媒體引起廣大關注。

這對夫婦為63歲馬克.麥考科拉斯基(Mark McCloskey，63歲)及妻子派翠西亞(Patricia McCloskey，61歲)，馬克表示，他們夫婦都是律師，事發時，「憤怒的暴民」闖進他們的私人街道，讓他們的生命陷入恐懼。

聖路易警局表示，他們還在對該事件進行調查，並未對這兩個夫婦提出任何控訴，警方也提到，該案正以「非法侵入」、「示威者恐嚇襲擊受害夫婦」的案件名義調查。

當天的抗議活動，主要要求聖市市長克魯森(Lyda Krewson)辭職下台，這些示威者表示，克魯森當眾朗讀多封要求市府解散警局的信件，並唸出致信居民的姓名、地址而感到憤怒，約500人的該場示威行動，不斷高呼要求市長下台，並呼籲把警察一起「帶下台」。

麥考科拉斯基夫婦的豪宅位於該市中西區，從影片中可以看到，遊行者穿過標示著「私人財產」的鐵柵欄門住宅區，然後要到市長住所，馬克就站在其文藝復興風格的豪宅前，拿著長槍對著群眾，他的妻子也手拿短槍站在馬克旁邊。

警方表示，這對夫婦聽到街上一陣喧鬧，然後看到一大群人打破標有「禁止進入」、「私人街道」的鐵門後，闖入他們家中。

警方說，這對夫婦告訴闖入的示威者離開，因為他們已經違法進入私人街道，但此時人群中有人大聲罵髒話，並語出威脅，然後該夫婦指稱，看到示威者中有人帶了武器，因此他們也拿出武器並報警。

馬克向當地媒體表示，「他們進入的地區是完全屬於私人財產範圍，不是公共行人道或公共街道」，他說，他們還遭到示威者稱「要燒毀房子，要殺掉狗，也要殺了我們」。

馬克夫婦的房子曾經登上「聖路易雜誌」的專題報導，市值約115萬美元。