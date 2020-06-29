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川普轉推影片惹議 不分黨派抨歧視

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

川普轉推白人至上主義標語，不分黨派齊撻伐！川普日前轉推一則貼文，影片中其支持者高喊「白色力量萬歲」，引起各界譁然。同黨非裔參議員斯科特譴責說：「這是一則不合適的推文。」其他黨員則抨擊，川普推文中的影片充滿種族歧視的冒犯性言語。

歧視性詞彙

根據《半島電視台》報導，在美國種族議題延燒之際，川普又因轉貼明顯涉及種族歧視的推文，遭到黨內外人士抨擊。

其推文影片中，一名身穿川普競選標語T、駕駛著高爾夫球車的支持者對抗議種族歧視的示威者大喊「白色力量萬歲」，「白色力量」屢屢出現在擁戴白人至上主義的場合中，一般美國人都將其視為極具歧視性的言語。儘管該詞彙極具爭議，川普仍不顧可能造成的對立，轉推該則影片並表示「感謝」。

共和黨非裔參議員斯科特譴責說：「毫無疑問的，這是一則不合適的推文，川普應該立刻刪除。」南卡羅萊納州的共和黨員也抨擊，川普推文中的影片充滿冒犯性言語，只會引發民眾內心的厭惡。川普過去也曾對黑人國會議員說出「你們該回家遏止犯罪與建設」及對極端主義份子示好的歷史也再度被檢視。

不分黨派批評聲浪

川普的推文被民團及反對黨大力撻伐，參議員桑德斯即表示，「當你發現川普是個充滿歧視性的人，他總是會讓自己看起來更糟糕。」據《NPR》報導，一份由紐約時報及錫耶納學院合作的民調指出，超過6成的美國民眾不滿川普對種族議題的處理方式，僅有3成民眾認為他處理得當。

民主黨總統候選人拜登也以推文回應，指出川普已在種族紛爭中選擇繼續當具歧視性的一方，他說：「我們需要為正確的價值觀挺身而出，總統川普已經選擇了出賣靈魂，但不要害怕，我們終將贏得勝利。」

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川普 種族歧視

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