俄懸賞殺駐阿富汗美軍？ 川普斥紐時「假新聞」

曾經聽取軍方簡報的官員透露，派駐阿富汗的軍方情報官員、特種作戰(Special Operations)部隊，最早在今年1月間就曾向上級反映指出，跡象顯示俄羅斯提供「獵殺獎金」給神學士組織(Taliban)成員，做為暗殺駐阿富汗美軍的報酬。但川普總統28日發推文表示，他與副總統潘斯都未曾聽取此事的情資簡報，並稱相關報導引述未具名的消息來源，是「假新聞」。

在另一則推文中，潘斯還說，「沒有人比川普政府對俄羅斯更強硬」。

民主黨國會高層及一些共和黨國會議員已要求行政部門必須對俄羅斯有所回應。

「紐約時報」報導，消息人士指出，駐阿富汗美軍掌握重要情資之後，線民與及突擊隊員聯手鎖定獎金展開查緝，並在一次突擊神學士可疑據點的掃蕩行動裡，起出大量美鈔。

一名軍方官員說，駐阿富汗美軍從捕獲的民兵、犯罪分子的審問裡取得重要情報，這些訊息扮演關鍵影響，讓美國情報界高層因此認為，俄羅斯確實在2019年間以金錢利誘為手段，拋出暗殺駐阿富汗美軍的懸賞令。

報導指出，軍方與情報機關高層官員獲悉消息後，開始檢視從去年以來在戰事衝突中的美軍死亡案例，以釐清是否為俄羅斯暗殺計畫的受害者。2020年初，共有四名美國人在阿富汗衝突中死亡，不過自從今年2月美國與神學士達成停火協議之後，神學士就未再攻擊美軍駐點。

「紐時」指出，今年3月底，川普總統聽取了此案的機密簡報，白宮國家安全會議官員在一次跨部會會議中也有過討論。但知情官員透露，川普政府始終未對俄羅斯方面採取任何應對行動。

聯邦眾院外交委員會成員、伊利諾州共和黨籍眾議員金辛格(Adam Kinzinger)在推特發文寫道，川普應該立即對俄羅斯作出反應，並好好處理此事，「讓俄羅斯的陰影戰爭畫下句點」。