阿富汗盟軍被爆白吃美國3年900多萬元

據國防部督察長日前公布的報告指出，駐阿富汗盟軍部隊吃美軍白食已逾三年，期間國防部總計少向蹭飯盟國收取900多萬元，但督察長也承認軍方人員自己有疏失，沒能與各盟國先訂好供餐收費條款；國防部督察長指出，少收飯錢的現象正在改善之中。

「軍事網」(military.com)28日報導，經發現這個問題發生在阿富汗首都喀布爾的北約(NATO)駐軍總部；美國在當地設有供餐設施，供應膳食給17盟國部隊，但打算向各國每月收取伙食費。

但國防部督察長發現，自2016年1月到2019年9月期間，美軍有向盟國收錢的月份只約一半，導致赤字超過600萬元；此外，向各國請款的伙食帳單還出錯，短收近300萬元，總計稽核期間被白吃了900多萬元。稽核報告只查看了北約駐喀布爾基地，還未稽核在阿富汗的其他基地。

職司與盟國磋商伙食費請款合約的單位，是「美軍駐阿富汗多國後勤署」。國防部督察長認為，相關人員未能先與各盟國訂好請款條款，包括伙食費率及計算方法，再供應餐點，顯有過失。而負責締約的經理官沒制定好計畫，訓練手下怎麼算錢。

西歐15盟國及澳洲、紐西蘭有付飯錢給國防部。但國防部得支應其他20多盟國的飯錢，不然它們沒錢參與阿富汗任務。國防部督察長鼓勵該經理單位向沒繳錢盟國收款，締定合約，另升級請款人員的訓練計畫。

國防部督察長表示，目前經理單位很配合這些建議，已向盟國請領2019年及2020年迄今的款項，2018年帳單送遞之中，估計2016、2017年請款單也會催收。