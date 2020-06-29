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波洛西：川普的每條路都通向普亭

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
俄國總統普亭。美聯社
俄國總統普亭。美聯社

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)28日批評川普總統對俄羅斯政府卑躬屈膝。她表示，如同她先前曾對川普說過的，「以他來看，所有道路都通向俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)。我搞不懂俄羅斯到底抓住川普什麼把柄，不管是政治上或者私人、金融方面的」。

波洛西是有權聽取情報機關機密簡報的國會高層「八人幫」(Gang of Eight)之一，但她表示，並不知道俄羅斯懸賞暗殺駐阿富汗美軍的消息，但她已經下令行政部門立即送交報告給國會。

她說：「這真的非常糟糕，但我們的總統還是不願意得罪俄羅斯。」

前副總統錢尼(Dick Cheney)的長女、眾院共和黨團(House Republican Conference)主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)28日在推特發文指出，如果紐約時報有關俄羅斯懸賞暗殺駐阿富汗美軍的消息屬實，白宮必須解釋清楚到底何時獲得情資，並說明如何回應。

對於川普聲稱沒有聽取過此事的簡報，麗茲‧錢尼在推文中表示，白宮要說明為何總統、副總統沒有收到簡報，以及總統的「總統每日簡報」(President`s Daily Brief)是否有著這起事件的紀錄。

她指出，白宮需要解釋的重點還包括這起事件究竟有哪些人知道、知道時間點為何，以及「到底做出哪些可以保護美軍還有向普亭究責的因應措施？」

前任國家安全顧問波頓(John Bolton)28日指出，從川普撇清責任、強調「沒人告訴我」的推文就可以看出，川普最基本的關注重點，根本不是美國的國家安全，川普在意的只是不想讓外界覺得他「漫不經心」。

川普 俄羅斯 美軍 普亭

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