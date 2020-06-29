駱家輝：我們需要一個認可移民貢獻的總統

「除了印地安人，我們都是外國人，美國就是移民之鄉，我們需要一個認可移民和少數族裔貢獻的總統。」曾任聯邦商務部長、美國駐中國大使和華盛頓州州長的駱家輝，28日在白登華裔助選團(Chinese American for Biden)線上成立大會表示，華裔需要一個講真話的總統，需要一個能把每個人團結起來解決問題的總統，而不是不停用「武漢病毒」、「中國病毒」、「功夫病毒」(Kung Flu)煽動仇恨和歧視的總統，「我們需要一位站在我們這邊、保護我們的總統」。

駱家輝說，美國並不完美，近期非裔遭受不公待遇也說明美國還有很長的路要走，但川普從不承認自己的錯誤，忽略美國和人民的問題，就像一個縱火燒了房子，轉頭又說自己救火有功的人，反覆製造危機，同時不斷以此邀功。

他直言「川普就是個災難、令人難堪，還是個種族主義者，將無數少數族裔在美實現的成績(legacy)毀於一旦；華裔為美國繁榮貢獻良多，應確保這個國家依舊對所有人開放」。

曾在歐巴馬總統任內與白登共事多年，駱家輝說，白登在意普通人、在意工薪階層，能雇用誠實、聰明、有奉獻精神的官員為民眾而戰，華裔需要「一個真正在意我們，且果斷的領導人」，這場危機就能很快過去，受重創的人也能更少。

他呼籲華裔選民從綜合角度評估總統候選人，「你可能不是百分百同意白登，但他正派(decent)、謙遜、關心人；與川普相比，你希望你的子女以誰為榜樣？」駱家輝說，白登也許不是最好的演講者，但他至少總在說真話，「他將是能讓我們驕傲的總統，將是我們子女可以敬重的榜樣」。

華裔國會眾議員趙美心說，針對華裔科學家、留學生的種族臉譜化威脅繼續上升，「華裔、亞裔需要理解我們社區議題、有同情心的總統」，作為人口增速最快的群體，華裔、亞裔可成為白登勝選的秘密武器，從邊緣化轉向決定選舉勝負的關鍵力量。

紐約選出、剛贏得連任初選的華裔國會眾議員孟昭文談及此次抗擊新冠病毒的經歷，指即便紐約多次乞求幫助，到現在也未收到聯邦政府的個人防護物資援助，川普罔顧家鄉人死活，讓他連任將有更多人失去生命。

孟昭文說，2020大選不是幫民主黨贏回白宮，而是拯救美國民眾、修復這個國家和政府的廉正和人性，更是拯救生命；她呼籲華裔都在11月出來投票，確保下一任總統是關心社區的總統。

白登華裔助選團由美國亞裔民主黨俱樂部主席羅玲擔任主席，現已成立翻譯、社交媒體等專項小組，把白登的政見介紹到更廣泛的華裔社區。

羅玲說，川普任總統三年來，美國夢變惡夢，全美550多萬華裔代表不足(underrepresented)，更應積極參與選舉，在關鍵戰場發揮作用，「不參與決策，只能任人宰割」。