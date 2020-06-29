支持者喊「白人力量」 川普轉發後刪文

川普總統28日一早在推特轉推一段影片，內容為川普支持者高喊著白人至上主義者的種族歧視口號「白人力量」(white power)。不過，川普稍後刪除這則推文，白宮答覆媒體詢問時則解釋說，影片當中的「那個句子」，川普並沒有聽到。

川普轉推分享的影片當中，一名男子駕駛著高爾夫球車，車上則有支持川普的標誌及旗幟，他經過鏡頭前時，對另一派川普反對者喊出：「白人力量。」

影片畫面顯示，反川普者朝著川普支持者喊出「納粹」、「種族歧視」等字眼。

媒體報導，這段影片的拍攝地點為佛羅里達州退休社區「村莊」(The Villages)，挺川普、反川普的民眾各自舉辦遊行，相互較勁。

川普在轉推文中寫道：「謝謝村莊社區的偉大人民。」

川普推文發布後瞬時引發巨大負面反應，批評川普同意白人至上的種族歧視言論。

共和黨在參院的唯一非洲裔參議員史考特(Tim Scott ，南卡州)28日在有線電視新聞網(CNN)被問此事時批評川普。他說：「毫無疑問的，川普其實不該轉推這段影片。」

他說，川普應該刪除這段影片。他還說，川普的推文「完全沒有任何辯護餘地。」

史考特接受訪之後不久，川普便刪除了這則推文。

白宮發言人迪爾(Judd Deere)發表聲明表示，川普非常喜歡「村莊」社區，「他並沒有聽到影片當中的那句話。」

迪爾在聲明中表示，川普只從影片裡看到了眾多川普支持者的高度熱情。

對於媒體詢問川普是否譴責支持者的「白人力量」口號，白宮則沒有回應。

即將獲得民主黨提名的前副總統白登(Joe Biden)發表推文指出：「我們正在為著國家的靈魂而奮戰，川普顯然已經選邊站了。但是請千萬不要誤會：這場戰鬥的勝利將屬於我們。」

人權團體「全國有色人種促進法律協會」(NAACP)法律辯護與教育經費總監雪瑞琳‧伊費爾(Sherrilyn Ifill)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說：「重點並不在於總統移除了推文，而在總統經過價值判斷，竟然決定分享這段影片。」

伊費爾指出：「由此可見總統所崇信的理念是什麼，我們國家已經到了不得不正視這個問題的時刻了。」