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白登競選陣營 有色人種逾3成、女性逾半

世界日報 / 編譯林育正╱綜合28日電
民主黨準總統候選人白登。美聯社
民主黨準總統候選人白登。美聯社

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)公布幕僚族裔比率，雖然還是由白人占多數，但也有35%有色人種，女性比率更超過半數達到53%。

過去即有華盛頓郵報等多家媒體，向白登陣營要求其幕僚成員種族多元性資料，但團隊拒絕提供。但近期受到大規模反種族主義示威抗議影響，團隊受到更加更嚴厲的檢視，資料終於公布。

超過60%的幕僚為白人，比率與聯邦人口普查局(U.S Census Bureau)的全國資料相當。不過幕僚中，也有5%選擇拒絕公開族裔。

隨著總統大選逼近，白登近期也招募更多包括顧問在內的有色人種幕僚進入競選團隊，明顯提升非白人比率。但一般來說，顧問並不納入幕僚成員的統計範圍。團隊透露，陣中還有亞裔和太平洋島嶼裔資深幹部，包括財務長、首席營運長、數位幕僚長等要職。

對於數字的公布，民主黨人士並沒有太熱切的反應。推動非白人女性參政的公民組織「She the People」的創辦人兼主席艾莉森(Aimee Allison)說：「這還不算太差。」但她認為，白登團隊的種族性別比率，仍未完全貼近民主黨支持者的背景。

她表示：「若團隊有更多與支持者背景相符的高級顧問，選舉將有更大的勝算。」四成民主黨註冊選民為非白人。

川普陣營方面，52%全職團隊成員為女性，但並未公布有色人種幕僚比率。團隊也表示資深成員中女性達56%，有色人種25%。

去年12月，白登曾自豪對媒體表示：「看看我的團隊，我有最多元的成員。」

民主黨 華盛頓郵報 亞裔 川普 美國大選

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