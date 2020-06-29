民調大落後 川普坦承正在輸掉2020大選

多項民調結果都呈現選情告急，加上政治盟友則頻頻提出嚴重告誡，讓川普總統不得不承認，連任恐怕不像先前想像那般有如探囊取物。Politico新聞網站報導，川普已經知道，自己正在一點一滴輸掉2020年大選。

報導指出，多位川普身邊人士透露，川普私底下已經看到殘酷的現實，因為一份又一份的民調統計，結果都是他位居下風，如今就連對他一路相挺的政治盟友，也對川普直言他將成為「一任總統」。

助理形容，過去這段期間，堪稱川普上台以來最險峻的時期。川普對於新冠病毒疫情、全國種族衝突動亂的回應，都引來鋪天蓋地罵聲不斷。

受到疫情影響，川普選舉活動從3月以來宣告暫停，但上個周末在奧克拉荷馬州的造勢大會，卻是雷聲大雨點小，參加人數遠遠低於預期，體育館座位出現大量空缺，讓川普難堪不已。

福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)上周專訪川普，提問非常簡單的「對於第二任任內有何目標」題目給川普，但川普卻連一個目標都沒講，只是拉拉雜雜，東扯西扯。在這段訪問中，向來喜歡自我吹捧的川普，言談之中透露覺得自己可能輸掉選舉。

川普說：「白登(Joe Biden)會當上總統的，因為有些民眾不喜歡我。」

報導指出，這段訪問播出後的幾個小時，川普核心幕僚便議論紛紛，揣測著川普是否有心真的要尋求連任，多位接近川普的消息人士都說，川普連任選舉選戰打得毫無方向，候選人自己則心不在焉，動輒出錯，彷彿拿石頭砸自己的腳。

前任川普競選幕僚紐恩伯格(Sam Nunberg)分析，目前估測看來，川普將創下美國現代史上尋求連任的現任總統當中，選舉人票得票成績最差的紀錄。