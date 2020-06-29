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俄懸賞暗殺駐阿富汗美軍? 華郵：已造成數名美軍死亡
紐約時報報導，根據聽取簡報的官員，駐阿富汗的美國情報官員和特種作戰部隊最早於1月就已向上級反映，跡象顯示，俄羅斯提供獎金給與神學士組織掛鉤的民兵，作為暗殺駐阿富汗美軍的報酬。而華盛頓郵報今日指出，俄羅斯的懸賞行動，據信已經造成數名美國軍人死亡。
華郵報導，俄羅斯懸賞獎金給神學士暗殺駐阿富汗美軍的行動，據信已經造成數名美國軍人死亡。數名知情人士指出，仍不清楚有多少美國軍人或聯軍在這個行動中被目標或殺害。
報導指出，駐阿富汗美軍在2018年期間有10人在槍戰和炸彈攻擊中死亡、2019年間16人喪生、2020年間2人喪生。而這三年中，數名美軍也在所謂的內部攻擊（green on blue）事件中喪生，據信這與神學士滲透有關。
知情人士指出，駐阿富汗美軍和情報官員向上級呈報後，白宮在3月下旬舉辦高層會議。然而，美國總統川普28日表示，他並沒有收到關於該事件的簡報，川普推文說，「沒有人向他、副總統潘斯或白宮幕僚長梅多斯簡報關於俄羅斯對駐阿富汗美軍發動攻擊的消息。這是紐約時報引述『匿名消息人士』所報導的『假新聞』」。
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