俄懸賞暗殺駐阿富汗美軍? 華郵：已造成數名美軍死亡

紐約時報報導，根據聽取簡報的官員，駐阿富汗的美國情報官員和特種作戰部隊最早於1月就已向上級反映，跡象顯示，俄羅斯提供獎金給與神學士組織掛鉤的民兵，作為暗殺駐阿富汗美軍的報酬。而華盛頓郵報今日指出，俄羅斯的懸賞行動，據信已經造成數名美國軍人死亡。

華郵報導，俄羅斯懸賞獎金給神學士暗殺駐阿富汗美軍的行動，據信已經造成數名美國軍人死亡。數名知情人士指出，仍不清楚有多少美國軍人或聯軍在這個行動中被目標或殺害。

報導指出，駐阿富汗美軍在2018年期間有10人在槍戰和炸彈攻擊中死亡、2019年間16人喪生、2020年間2人喪生。而這三年中，數名美軍也在所謂的內部攻擊（green on blue）事件中喪生，據信這與神學士滲透有關。