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佛州、亞州疫情告急 潘斯推遲「挺川」造勢活動

世界日報 / 編譯林育正╱綜合27日電

副總統潘斯(Mike Pence)原訂下周在佛羅里達州和亞利桑納州舉行連任造勢，但受到新冠肺炎疫情影響，川普陣營發言人表示活動將延期。

川普政府的公衛專家持續針對大型群聚活動發出警示，而佛州和亞州近期確診人數暴增；因此儘管潘斯在兩州行程滿檔，也不得不將活動暫緩。不過目前為止，他尚未公布更新後的行程。

佛州的造勢由挺川組織「美國優先政策」(America First Policies)主辦，團隊發布聲明表示：「因為確診數量驟增，副總統將不會出席亞州和佛州的活動。經過謹慎考量，我們的『偉大美國強勢回歸』巡迴將延期，期待重新安排時間盡快與大家見面。」

陣營發言人向有線電視新聞網(CNN)透露：「副總統仍將前往德州、亞州和佛州，與州長和地方衛生官員會面。」

潘斯更動行程，將先在28日前往德州，在達拉斯的第一浸信會教堂發表談話，參加以發揚美國自由和精神的「慶祝自由」集會活動。他接著將與德州州長艾伯特(Greg Abbott)碰面，就疫情進行討論。

媒體就「舉辦造勢活動的智慧」提問，潘斯認為，這是政府權限範疇之外的個人決定。被問道與川普總統提前舉行造勢的原因，他回答：「言論自由，和平集會的權利受到美國憲法保障。」

潘斯重申立場：「今年秋天我們將迎接總統大選，川普統統和我都相信，透過適當的措施，在會場量體溫，給予民眾合適的防疫建議，我們希望賦予民眾參與政治的自由，對此表示尊重。」

佛州疫情嚴重，光是27日就新增9585例確診，亞州則有3591例，兩州州長都已下令酒吧停止營業。

潘斯 川普 疫情

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