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川普不戴口罩 裴洛西罵：不負責任的懦夫
眾院議長裴洛西日前表示，面對新冠確診案例再增加且橫掃全國，她同意民主黨準總統提名人白登的評估，認為在聯邦層級，應強制規定戴上口罩，她也指責拒戴口罩的川普總統「懦弱」；另一方面，前副總統錢尼的女兒莉茲‧錢尼（Liz Cheney）貼出乃父戴口罩的照片，呼籲國人戴口罩以免傳染疫情。
裴洛西向「全國公共廣播電台」（NPR）表示，川普的行政團隊不敢面對新冠疫情的嚴重，應予譴責；「事實上，疾病防制中心還沒強制戴口罩的原因，就是不想羞辱或冒犯到總統。」她把不戴口罩的川普稱為不負責任的懦夫。
美國26日創下新冠確診新高紀錄。川普大力推動放寬防疫要求，重啟各州經濟，隨後感染新冠病毒的案例便告大增。
趁著放寬管制之便，川普兩周內辦了兩場造勢，試圖重啟選舉活動，迎擊白登2020年挑戰白宮大位。
白宮新冠專案小組沒舉行簡報會達兩個星期，26日恢復召開，專家向年輕人示警，要他們更小心翼翼評估自己得病的風險，另年輕人罹患新冠，病情雖較輕，但可能傳染給他人。
「國家過敏和傳染病研究院」院長佛奇（Anthony Fauci）指出，風險在得病不光自作自受，原因在人若受到感染，會在不知情、無意間下，推動這場疫病的蔓延。
在眾院與裴洛西罕有意見一致的共和黨籍眾議員莉茲‧錢尼（懷俄明州）26日透過推特發文，內容有乃父戴口罩的照片，另寫了「我爸錢尼說，大家戴口罩」這樣的文句。令人不禁認為她似乎在譏諷川普；不少拒戴口罩的人認為那樣子才有男子氣慨。
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