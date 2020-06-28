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「強制戴口罩」成政治問題？各州長舉棋不定

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合27日電
北卡州長庫伯24日宣布全州強制戴口罩，同時解封暫停三周。 美聯社
北卡州長庫伯24日宣布全州強制戴口罩，同時解封暫停三周。 美聯社

隨著美國逐漸重啟經濟後，多個州新冠肺炎確診數字反彈上升，戴口罩與否又再度從防疫轉為政治問題。

以內華達為例，上月在開始解封重啟經濟時，醫療專家已建議州長索立克（Steve Sisolak）規定民眾在公共場所必須戴口罩，然而被他拒絕，擔心這樣規定會引起商界的反彈。

然而在過去四星期，內州新冠病例上升，索立克終於在24日宣布，在恢復商業活動的同時，強制民眾必須戴口罩。

索立克在戴口罩問題上的舉棋不定，反映了許多州長在決策過程中充滿煩惱，他們在應對疫情及重啟經濟之間，聽到各種聲音，令人感到困擾，也給公眾造成混亂的信息。

在如何在本州重啟經濟以及如何採取防疫規定的兩種聲音互助角力，讓州長們須在公共衛生及選票間作出取捨。

包括德州與佛州在內的一些州，已修訂了早前打算重啟經濟時所採取的行動。

在猶他州，自從5月允許大多數公司重新營業以來，新冠病例就一直在激增；該州共和黨籍州長赫伯利（Gary Herbert）暫停了不少限制，但又強烈鼓勵人們戴口罩。

民主黨籍的北卡州長庫珀（Roy Cooper）本周初宣布全州範圍內必須戴口罩的規定，並暫停重開經濟三星期。雖然這個做法得到護士工會的支持，但卻要面對共和黨及小企業，例如酒吧、保齡球館東主的指責，他們甚至要透過法律行動來推翻他的命令。

全國護士聯合會（National Nurses United）已要求確診數字持續增加的州，實施更嚴格的限制及規定，直到採取更強有力的保護措施為止，包括為醫護人員提供更多的防護設備以及更強大的測試和聯繫追等。

口罩 共和黨

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