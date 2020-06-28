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疫情惡化… 共和黨籍州長 抗疫比川普積極

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合27日電
許多眾院共和黨改變立場支持戴口罩和檢測，比川普總統的抗疫立場積極。圖／世界日報提供
許多眾院共和黨改變立場支持戴口罩和檢測，比川普總統的抗疫立場積極。圖／世界日報提供

隨著新冠肺炎疫情在共和黨領導的州惡化，許多眾院共和黨改變立場支持戴口罩和檢測，比川普總統的抗疫立場積極。

華爾街日報（WSJ）報導，這項轉變在新冠肺炎新增病例25日締造4萬例單日新高後發生，共和黨州長相繼採取遏止病毒擴散的新措施。

德州共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）26日下令酒吧關門，只能外送或外帶；亞利桑納州最初不准強制戴口罩，但共和黨籍州長杜西（Doug Ducey）扭轉立場，允許地方政府自訂規範，為市和郡居民使用口罩鋪路。

面臨確診和住院情況增加，大批南部與西部州的共和黨議員逐漸鼓勵人們戴口罩、維持社交距離並接受檢測。

亞利桑納州眾議員黛比‧勒斯柯（Debbie Lesko，共和黨）說：「我不支持另一次避疫，這對經濟傷害太大。」

她上周佩戴N95口罩川普出席川普在奧克拉荷馬州土爾沙市的造勢活動，因為許多參加者都未遮掩口鼻，「我們外出戴口罩，可能才是解藥。」

川普對戴口罩政策感到不適，屢次表示確診增加歸因於擴大檢測，他上周末出席一場室內活動也沒要求與會人士戴口罩或維持社交距離。

川普日前接受華爾街日報專訪時，形容口罩是把「雙面刃」，指人們戴口罩後會掉以輕心。

隨著疫情加劇，眾院共和黨議員表示，不願再次避疫傷害經濟，盼口罩措施能避免企業關門。

「我們看到確診飆升，需要更多規範，可能我們並未小心」；猶他州共和黨眾議員史都華（Chris Stewarth）說：「我想我們了解，這是個威脅，需要謹慎因應。」

不全然相信口罩避疫的部分共和黨人表示，他們將有更好的替代方法。

阿肯色州共和黨眾議員克勞佛（Rick Crawford）說：「我不認為這是科學定論，但若能讓經濟回歸正軌，我將願意遵守這些法規。」

公衛專家表示，戴口罩有助遏止病毒傳播；共和黨籍國會參議員魯比歐（Marco Rubio）就說：「人們需要遵守規定，維持社交距離並戴上口罩。」

口罩 共和黨 社交距離

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