防疫口罩戴不戴 美國聯邦政府朝令夕改

全美民眾對於是否應該戴口罩感到困惑，其實川普總統與聯邦政府難辭其咎；美聯社分析，政府一開始說「不要戴」，然後傳出「可以戴但我不戴」的不一致訊息，後來又出現「地方規定不適用」的例外情況；川普還說他懷疑有人戴口罩只是為了要激怒他。

對於口罩這種重要的抗疫工具，訊息卻如此不清楚；近期的民調更明確顯示，關於要不要戴口罩的爭論已經遭到政治化。

民眾應該明確了解的是：聯邦疾病防治中心（CDC）建議民眾在難以保持社交距離的公開場合配戴布口罩；部分州與地方社區已經要求配戴口罩。

但華府卻傳出顯然不同的訊息；副總統潘斯（Mike Pence）26日為川普上周舉行兩場很少人戴口罩的大型集會辯護；而活動場地所在的州感染個案都在暴增，其中一個地方也有規定要戴口罩。

潘斯說：「我們認為當前最重要的是，民眾要聽從並遵守當州與地方社區領袖關於口罩或集會規模的指南。」

美國本土出現第一起新冠肺炎確診個案時，政府公衛高級官員堅稱，口罩應該留給前線防疫工作人員。後來CDC發表在難以保持社交距離的公共場所配戴布口罩的建議；但川普隨後就斷然地說自己不會聽從這個建議。

川普本月對「華爾街日報」（Wall Street Journal）說，有些人戴口罩只是為了表達對他的不贊同。

川普拒絕在公開場合戴口罩

如今，口罩爭議在南部與西部地區愈演愈烈，而這些地區感染個案增加到全國自4月以來首見的程度，當時東北部與中西部地區疫情最嚴重。

就連在傾向支持共和黨的陽光帶州（sun belt states），口罩相關意見都明顯分歧；當地部分大城市的民主黨市長則自行實施口罩規定。

川普質疑口罩的效果，並拒絕在公開場合配戴；公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）2月底推文說「口罩對於公眾預防感染新冠病毒沒效」，後來又推文改口說「我藉由在公共場所戴口罩來展現愛國心！」

研究顯示，戴口罩在降低新冠病毒致死人數方面，可望產生重大影響。

俄亥俄州立大學（OSU）流行病學家海德（Ayaz Hyder）說：「我想公衛界一直明確指出，戴口罩能幫助防止病毒傳播；問題是聯邦政府首長說『我不戴了，沒關係』，就會傳遞混亂的訊息。」