快訊

F1／不想背負父親盛名 舒馬克兒子曾經棄父姓

獨／陪伴天母人33年！「大爺西餐」7月17日熄燈

防疫口罩戴不戴 美國聯邦政府朝令夕改

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合27日電
疫情大流行期間是否戴口罩？聯邦政府幾個月來都在傳遞模糊信息。 法新社
疫情大流行期間是否戴口罩？聯邦政府幾個月來都在傳遞模糊信息。 法新社

全美民眾對於是否應該戴口罩感到困惑，其實川普總統與聯邦政府難辭其咎；美聯社分析，政府一開始說「不要戴」，然後傳出「可以戴但我不戴」的不一致訊息，後來又出現「地方規定不適用」的例外情況；川普還說他懷疑有人戴口罩只是為了要激怒他。

對於口罩這種重要的抗疫工具，訊息卻如此不清楚；近期的民調更明確顯示，關於要不要戴口罩的爭論已經遭到政治化。

民眾應該明確了解的是：聯邦疾病防治中心（CDC）建議民眾在難以保持社交距離的公開場合配戴布口罩；部分州與地方社區已經要求配戴口罩。

但華府卻傳出顯然不同的訊息；副總統潘斯（Mike Pence）26日為川普上周舉行兩場很少人戴口罩的大型集會辯護；而活動場地所在的州感染個案都在暴增，其中一個地方也有規定要戴口罩。

潘斯說：「我們認為當前最重要的是，民眾要聽從並遵守當州與地方社區領袖關於口罩或集會規模的指南。」

美國本土出現第一起新冠肺炎確診個案時，政府公衛高級官員堅稱，口罩應該留給前線防疫工作人員。後來CDC發表在難以保持社交距離的公共場所配戴布口罩的建議；但川普隨後就斷然地說自己不會聽從這個建議。

川普本月對「華爾街日報」（Wall Street Journal）說，有些人戴口罩只是為了表達對他的不贊同。

川普拒絕在公開場合戴口罩

如今，口罩爭議在南部與西部地區愈演愈烈，而這些地區感染個案增加到全國自4月以來首見的程度，當時東北部與中西部地區疫情最嚴重。

就連在傾向支持共和黨的陽光帶州（sun belt states），口罩相關意見都明顯分歧；當地部分大城市的民主黨市長則自行實施口罩規定。

川普質疑口罩的效果，並拒絕在公開場合配戴；公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）2月底推文說「口罩對於公眾預防感染新冠病毒沒效」，後來又推文改口說「我藉由在公共場所戴口罩來展現愛國心！」

研究顯示，戴口罩在降低新冠病毒致死人數方面，可望產生重大影響。

俄亥俄州立大學（OSU）流行病學家海德（Ayaz Hyder）說：「我想公衛界一直明確指出，戴口罩能幫助防止病毒傳播；問題是聯邦政府首長說『我不戴了，沒關係』，就會傳遞混亂的訊息。」

口罩 川普 社交距離

延伸閱讀

川普豪賭失利 疫情狂燒危及連任路

【每周精摘】波頓戳破川普對中鷹派假象 蔡政府還要視而不見？

陸打貿易牌 要美別碰台港議題

川普上周於奧克拉荷馬州造勢 記者採訪後確診新冠肺炎

相關新聞

加州沃爾瑪百貨配送中心發生槍擊 至少2死4傷

CNN報導，加州雷德布拉夫市（Red Bluff）的沃爾瑪百貨（Walmart）配送中心在當地時間周六（27日）下午3點...

拜新冠肺炎之賜 美國兩千多萬人提早5年步入老年

美國兩千多萬60到65歲的人今年意外發現，自己提早五年步入老年。

又傳槍響！肯塔基州抗議群眾占據的公園槍擊 1死1傷

美國肯塔基州路易斯維爾市（Louisville）的傑佛遜廣場公園（Jefferson Square Park）周六（27...

川普豪賭失利 疫情狂燒危及連任路

美國3月底新冠確診破10萬，4月底破100萬，現在破240萬，死亡增至12.6萬人，「雙料冠軍」遠遠超過其他國家的數字，令人不得不為美國感嘆，全球最強大國家抗疫怎麼會如此失敗！

川普不戴口罩 裴洛西罵：不負責任的懦夫

眾院議長裴洛西日前表示，面對新冠確診案例再增加且橫掃全國，她同意民主黨準總統提名人白登的評估，認為在聯邦層級，應強制規定戴上口罩，她也指責拒戴口罩的川普總統「懦弱」；另一方面，前副總統錢尼的女兒莉茲‧錢尼(Liz Cheney)貼出乃父戴口罩的照片，呼籲國人戴口罩以免傳染疫情。

「強制戴口罩」成政治問題？各州長舉棋不定

隨著美國逐漸重啟經濟後，多個州新冠肺炎確診數字反彈上升，戴口罩與否又再度從防疫轉為政治問題。

疫情惡化… 共和黨籍州長 抗疫比川普積極

隨著新冠肺炎疫情在共和黨領導的州惡化，許多眾院共和黨改變立場支持戴口罩和檢測，比川普總統的抗疫立場積極。

防疫口罩戴不戴 美國聯邦政府朝令夕改

全美民眾對於是否應該戴口罩感到困惑，其實川普總統與聯邦政府難辭其咎；美聯社分析，政府一開始說「不要戴」，然後傳出「可以戴但我不戴」的不一致訊息，後來又出現「地方規定不適用」的例外情況；川普還說他懷疑有人戴口罩只是為了要激怒他。

佛州旅遊返回紐約 高中生參加畢典 傳染多人

新冠疫情初期成為紐約第一個疫情震中的上州威徹斯特郡(Westchester County)，日前再傳群聚感染，一名從佛州返回紐約的女學生參加畢業典禮後傳染四人；州長葛謨(Andrew Cuomo)27日簽署行政令，規定本月25日後自願前往新冠高風險州的人員，將無法享有14天疫情隔離帶薪病假。

美國5州單日新增確診創新高 彭斯取消造勢活動

美國南部與西部新冠肺炎確診病例激增，經濟重啟計畫受到影響之際，今天有5個州確診數創下單日新高，副總統彭斯宣布取消原定前往...

「殖民地白星」惹議 密州改革州旗

長期以來備受爭議的密西西比州州旗在全國反種族歧視的抗議運動中也成為改革的對象，該州參、眾兩會27日均以超過三分二的大多數票，就修改州旗圖案邁出一大步，通過提交法案移除州旗左上角的紅底藍X，有13顆白星(代表13州殖民地)圖案，也就是當年邦聯旗的圖案，州議員最快可於28日就法案展開辯論。

橙郡機場要正名 瞄準「白人至上」約翰韋恩

美國種族正義運動最新一波正名行動，正推向加州橙郡(Orange County)約翰韋恩機場(John Wayne Airport)。

熱門新聞

美歐關係再掀波瀾？梅克爾：別認定美國還想當世界老大

梅根強勢不妥協 傳查理王子早料到嫁進王室會出問題

日本怪異美食！刺破外膜爆出「外星觸手」 生吃才夠味

美國歷史雕像倒一片 川普長子：換成我爸的

印度14歲牧羊女遭2男性侵 事後被淋油燒死

巴西政客視訊會議「猛聞性感丁字褲」 遭提醒後驚覺鏡頭沒關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。