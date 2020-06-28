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佛州旅遊返回紐約 高中生參加畢典 傳染多人

世界日報 / 記者金春香╱紐約報導
一名從佛州返回紐約的女學生參加畢業典禮後傳染四人。圖／世界日報提供
一名從佛州返回紐約的女學生參加畢業典禮後傳染四人。圖／世界日報提供

新冠疫情初期成為紐約第一個疫情震中的上州威徹斯特郡（Westchester County），日前再傳群聚感染，一名從佛州返回紐約的女學生參加畢業典禮後傳染四人；州長葛謨（Andrew Cuomo）27日簽署行政令，規定本月25日後自願前往新冠高風險州的人員，將無法享有14天疫情隔離帶薪病假。

葛謨指出，根據州府調查，這名學生本月從佛州返回紐約，6月20日在上州查帕瓜（Chappaqua）火車站參加Horace Greeley高中的「得來速」（drive-thru）畢業典禮後出現症狀，隨後確診，同一場畢業典禮有四人檢測結果也呈陽性。佛州近日確診病例數目爆增。

葛謨表示，畢業典禮當晚該學生還參加一場群聚活動，該學區附近很多11和12年級學生參加，這些學生從21日起隔離兩周並接受病毒檢測，7月5日才能解除隔離。

查帕瓜一些居民指責這名女學生從佛州旅遊帶回病毒傳給他人，但也有人認為，雖然女學生將病毒帶回紐約，但其他人被傳染是因為沒有遵守社交距離、也沒有戴口罩，要怪只能怪自己。

葛謨表示，雖然紐約目前成功控制住病毒傳播，但其他過快重開的州疫情逐漸升溫，大家要保持警惕，州府和州衛生廳大力進行檢測和接觸者追蹤，會快速控制所有聚集性感染，也希望所有民眾對自己的行為負責。

葛謨27日並簽署行政令，規定6月25日之後自願前往每10萬名居民中有超過十人確診地區的紐約員工，不得享有隔離期間的帶薪病假。

26日紐約州7萬3262人的檢測結果出爐，其中703人為陽性，陽性率僅為0.96%；州內新冠住院總人數持續降至908人，新增死亡13例。

紐約 疫情 畢業典禮

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