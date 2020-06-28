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「殖民地白星」惹議 密州改革州旗

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合27日電
密西西比州旗邦聯標誌引爭議，共和黨籍州長表態會簽署修改州旗圖案。 美聯社
密西西比州旗邦聯標誌引爭議，共和黨籍州長表態會簽署修改州旗圖案。 美聯社

長期以來備受爭議的密西西比州州旗在全國反種族歧視的抗議運動中也成為改革的對象，該州參、眾兩會27日均以超過三分二的大多數票，就修改州旗圖案邁出一大步，通過提交法案移除州旗左上角的紅底藍X，有13顆白星（代表13州殖民地）圖案，也就是當年邦聯旗的圖案，州議員最快可於28日就法案展開辯論。

27日的投票，對於州議員來說都是一個大考驗，共和黨控制的眾議會議長懷特（Jason White）投票前表示，全州、全國乃至全世界的目光都在注視著；共和黨籍州長里夫斯（Tate Reeves）也首度明確表示，如果議會通過法案，他也會簽署。他在社交媒體上說，有關1894年州旗的爭議，現在該結束了。

在州議會外，聚集大批支持及反對州旗的民眾，當傳來決定通過提交改旗的議案消息後，有群眾鼓掌歡迎。

根據提交的法案，將會刪除州旗上這個圖案，由一個委員會重新設計，新州旗除了不能帶有這個圖案之外，還須有「我們信任的上帝」一詞。新州旗的設計將於11月3日公投決定，若大多數接受，它將成為州旗，如大多數人拒絕，委員會將重新設計。

在美國50個州旗中，只有密西西比州旗的圖案中包含了南北戰爭時南方的邦聯旗圖案，這個圖案被視為白人至上，長期以來一直是當地民眾爭論的焦點，有人要求去掉，但也有人認為這個圖案代表的是歷史，不應更改。

2000年，密西西比高等法院裁定，根據1906年的法律，已經廢除了這面在1894年就存在的州旗。州政府其後成立獨立委員會擬定新旗方案，用20顆星取代邦聯旗的13顆星，2001年4月17日全州公投，但未能以過半數通過，繼續沿用原來的州旗。

雖然如此，在這個非洲裔人口占38%的州，這面州旗始終存在爭議，該州所有大學及部分市、郡都因這個邦聯標誌而不升旗。

共和黨 投票

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