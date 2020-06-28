橙郡機場要正名 瞄準「白人至上」約翰韋恩

美國種族正義運動最新一波正名行動，正推向加州橙郡（Orange County）約翰韋恩機場（John Wayne Airport）。

橙郡民主黨領袖指電影界傳奇演員約翰韋恩生前主張種族主義並發表偏執言論，橙郡國際機場應將他的姓名、雕像和相關事物撤下。

洛杉磯時報報導，橙郡民主黨官方本周通過緊急決議案，譴責約翰韋恩1971年接受「花花公子」雜誌（Playboy）採訪時，針對黑人、美洲原住民和LGBTQ社區發表種族主義和偏執言論，該決議呼籲橙郡監事會將他的姓名、雕像和其他相關事物從該國際機場撤除；至於機場應恢復其原始名稱：「橙郡機場」（Orange County Airport）。

約翰韋恩生前是橙郡居民，於1979年過世。他1971年在接受「花花公子」採訪時表示：「我相信白人至上，直到黑人被教育到可以負責任的程度為止。我不認為應該把領導權力和判斷交付給不負責任的人。」

韋恩並表示，儘管他不寬容奴隸制，但對於「五到十代以前這些人是奴隸的這個事實，我不感到內疚。」

這位演員還說，他對征服美國原住民毫無懊悔，「我不認為我們把這偉大國家從他們手中奪走有什麼錯。所謂從他們那裡偷走這個國家，其實是攸關生存的問題。有那麼大量的人需要新的土地，印第安人卻自私地試圖保留自己的土地。」

韋恩還稱公路電影「逍遙騎士」（Easy Rider）和「午夜牛郎」（Midnight Cowboy）等電影很變態，他並使用同性戀誹謗用語來指稱後者的兩個主要角色。

橙郡民主黨主席布里西諾（Ada Briceo）表示：「過去一直有人在努力完成這項工作，現在我們出面大力支持此行動，以確保名稱獲得更改。」