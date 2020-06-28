川普豪賭失利 疫情狂燒危及連任路

美國3月底新冠確診破10萬，4月底破100萬，現在破240萬，死亡增至12.6萬人，「雙料冠軍」遠遠超過其他國家的數字，令人不得不為美國感嘆，全球最強大國家抗疫怎麼會如此失敗！

回顧過去五個半月，美國疫情發展約略可分四個階段，而每個階段都有不同的失誤。作為元首，川普總統和他領導的聯邦政府失誤最大，最難辭其咎。川普近日民調下跌，落後白登10%至14%，原因不少；但他輕視疫情，始終抗拒隔離、戴口罩等防疫措施，脫離多數民意和專家意見，是他基本盤流失的原因。如果情況持續，勢必危及他連任。

第一階段：1月和2月病毒開始傳入美國，川普政府最大失誤，是對疫情可能造成的危機缺乏預防意識，所以沒有制定任何預防和應付危機計畫。

1月21日西雅圖出現全美首起確診病例，事後證實，這起病例確診前，病毒已在西雅圖地區傳播數周，當時已有大量隱藏在社區中的感染者。「紐約時報」25日報導，從3月1日至3月14日的兩周，有430萬人次從西雅圖飛往全美各地，其中一些人將病毒帶到其他地方。

紐約市是美國第二個爆發熱點，3月1日出現確診第一例。最新研究發現，這起病例出現時，病毒也在當地傳播了數周，隱藏感染者多達1萬人；從3月1日至3月14日，紐約市估計有5000名感染者飛往全美各地，一些人將病毒帶到各城市。

除了西雅圖，初期爆發點還有紐奧良、亞特蘭大和舊金山灣區等；重點是，病毒已傳入這些地區，並在當地傳播，造成大量感染，但美國檢測能力不足，無法及時將感染者找出，導致一個嚴重事實：從1月到現在，隱藏的感染人數一直超過政府檢測能力，是病毒擊敗美國的基本原因。

第二階段：因為大量感染者隱藏各地傳播病毒，美國多地3月中疫情大爆發，西雅圖和紐約市最嚴重。面對疫情爆發，川普政府輕視檢測和追蹤病例，將這項抗疫最關鍵工作推給地方政府；如果川普政府肯承擔責任，動員全國之力推動檢測和追蹤，仍可能扳回形勢，及時將隱藏的感染者找出來，可能減少日後感染和死亡人數。

第三階段：3月中開始，全美各地紛紛實施居家避疫，經濟因此停頓。川普擔心經濟受挫，一直希望盡快解封重啟經濟，最早他希望復活節後就解封，但疫情嚴重，復活節開不了；4月17日他忍不住發推文，煽動支持者在多州集會，要求「解放」。此後，不少「紅州」紛紛響應，由5月1日起重開，解封之勢隨之形成。

目前疫情最嚴重的佛州、德州和亞利桑那州，都是最早解封的州。佛州26日單日確逾9500例，創全美單日紀錄；德州26日住院人數連續第15日創新高。疫情狂燒，川普的煽動難辭其咎；如果川普稍忍耐，將重開延後至6月1日，讓各州多一個月進行檢測和追蹤，疫情或許不會像現在這樣狂飆。

第四階段：前三個階段大錯已成，難以挽回，但眼前是一個更大的危機，川普卻仍然沒有行動。除了等待疫苗，仍視疫情如流感，他首場競選群眾大會重提Kung Flu，是更大失誤和錯誤示範。

川普和很多共和黨支持者現在還拒戴口罩，重啟經濟很難走回頭路，但疫情狂燒，疫苗問世前，唯一有效辦法是大家戴口罩，並盡可能保持社交距離。亞利桑納州、佛州還在爭議強制戴口罩；川普不肯公開戴口罩，認為戴口罩是「軟弱」象徵，會影響他連任。但現在形勢丕變，反對戴口罩反而會成政治負累。只要川普登高一呼，德州、佛州和亞州的共和黨州長，必會從反對戴口罩變為支持。

川普應暫停集會造勢。一周前他在奧克拉荷馬州土耳沙市造勢，6000多人參加，半數人沒有戴口罩，更沒有保持六呎距離；集會前已有六名競選團隊人員確診，事後又增兩人，27日再傳有記者確診，競選團隊人員開始自我隔離。川普急也沒用，至少勞工節前應暫停大型造勢活動。

川普也應支持大規模檢測。CNBC在23日報導，川普將確診增加歸咎於檢測增加，還說少檢測病例就會減少。這種本末倒置說法，稍具常識者都無法苟同。不檢測只會讓隱藏的感染者繼續在各地傳播病毒，只有檢測和隔離，才能減少傳播。

美國疫情開始止跌回升，暑假和秋天都可能成為第二波疫情的爆發點，川普和他的政府再不採取有效對策，看來只有告別白宮了。