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加州沃爾瑪百貨配送中心發生槍擊 至少2死4傷

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
加州雷德布拉夫市（Red Bluff）的沃爾瑪百貨（Walmart）配送中心在當地時間周六（27日）下午3點左右發生槍擊案。圖／取自CNN
加州雷德布拉夫市（Red Bluff）的沃爾瑪百貨（Walmart）配送中心在當地時間周六（27日）下午3點左右發生槍擊案。圖／取自CNN

CNN報導，加州雷德布拉夫市（Red Bluff）的沃爾瑪百貨（Walmart）配送中心在當地時間周六（27日）下午3點左右發生槍擊案，造成至少2人死亡，4人受傷。

雷德布拉夫市沃爾瑪百貨經理克拉布崔（Rick Crabtree）接受CNN電話訪問表示，一輛車衝進配送中心並起火，但火勢不大。

一名身分不明的男性嫌犯當場遭到槍擊後送醫，不清楚是否是執法人員開槍。他說：「有一名槍手，他遭到槍擊，我得到的最新消息是他被送往醫院。」

警方接獲多通報案電話，表示現場有槍手，開了數槍。

北加州尊嚴健康醫療中心一名發言人表示，雷德布拉夫市的聖伊莉莎白醫院收治六名由沃爾瑪百貨配送中心送來的傷患，2人已死亡，4人情況穩定。

沃爾瑪 槍擊 CNN

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