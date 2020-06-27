反種族歧視聲浪高...辛普森家庭：少數族裔角色不再由白人配音

全球反種族歧視聲浪高漲之際，1989年開播的美國長青動畫影集「辛普森家庭」（The Simpsons）製作團隊今天宣布，將不再請白人聲優為少數族裔角色配音。

法新社報導，受這項決定影響的角色包括印度裔雜貨店老闆「柯阿三」（Apu Nahasapeemapetilon）。美國版辛普森家庭中，柯阿三曾多次登場，由白人男聲優漢克．阿薩瑞亞（Hank Azaria）配音。

長期以來，柯阿三一直是個爭議性角色，有灌輸種族主義刻板印象的嫌疑。漢克．阿薩瑞亞今年1月宣布，他已跟製作團隊達成協議，不再為柯阿三配音。

辛普森家庭製作團隊發布聲明說：「向前邁進，辛普森家庭將不再請白人聲優為非白人角色配音。」

這項決定也將影響辛普森家庭的另一位角色「華頭醫生」（Dr Hibbert），這是一個由白人男聲優哈利．席瑞爾（Harry Shearer）配音的非裔角色。

白人男聲優麥克．亨利（Mike Henry）稍早才在推特（Twitter）宣布，不再為美國卡通「蓋酷家庭」（Family Guy）的非裔角色「達叔」（Cleveland Brown）配音，他認為「有色人種的角色應由有色人種飾演」。

此時正逢反種族歧視聲浪高漲之際，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察壓頸致死，引爆全美反對系統性種族主義和歧視的浪潮。