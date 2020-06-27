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比爾蓋茲批美國抗疫戰：領導沒方針「做得遠遠不夠」

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
微軟共同創辦人比爾蓋茲25日表示，美國在對抗疫情的這場戰役中，「完全做得不夠」。 歐新社
微軟共同創辦人比爾蓋茲25日表示，美國在對抗疫情的這場戰役中，「完全做得不夠」。 歐新社

白宮抗疫小組成員、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)26日接受CNBC新聞頻道專訪時說，對於新冠確診患者的接觸史追蹤，美國仍然做得不夠，必須落實。

佛奇的談話印證了微軟(Microsoft )共同創辦人蓋茲(Bill Gates)前一晚的看法；蓋茲25日晚間接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，美國在對抗疫情的這場戰役中，「完全做得不夠」。

佛奇指出，若要防止病毒擴散，驗證有效的措施只有少數幾種選項，其中包括接觸史追蹤，但在這方面美國做得並不夠。

他說：「現在我們必須做的，就是重新思考，而我們正在討論在社區擴大檢測，甚至考慮群體抽樣篩檢(pooling tests)。」

他表示，病毒檢測、追蹤接觸史以及隔離，並不是光靠嘴巴說說就會有成效，必須具體落實才行，也就是要派員實地進入社區，而非只有打電話。

佛奇指出：「一旦發現確診案例，必須安排地方讓他們隔離，以便讓他們真正做到斷絕社交互動。」

蓋茲25日晚間接受CNN訪問時說，現在不管是美國疫情或全球疫情，都比他原本想像的狀況「更慘」。

蓋茲舉例說，直到今天，在美國仍有民眾不斷因為感染新冠病毒而死亡，明顯看出美國在對抗新冠病毒的戰役中，「完全做得不夠」。

蓋茲說：「對於新的病原體，如果要擴大檢測，其實可以非常快速做到。」

對於擴大病毒檢測，蓋茲表示，某些國家在這方面做得非常好，這個領域的技術都在精益求精當中，美國缺乏國家領導方針，也沒有整合協調，這些則是我們原以為會有的。」

蓋茲八周前接受CNN專訪時，美國染疫死亡人數為6萬3000人，確診人數約100萬人，但現在死亡人數已增加到12萬2000人，確診人數高達240萬人。

蓋茲表示，疫情擴大的原因包括檢測不足、接觸史追蹤做得不夠，而且民眾沒戴口罩；他說，這些措施做得較好的國家，確診案例與死亡人數都相對獲得有效控制。

新冠肺炎 COVID-19 CNN 比爾蓋茲

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