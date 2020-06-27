華爾街日報社論：2020大選倒數4個月 川普露出最糟一面

立場偏保守的華爾街日報，25日晚發表一篇嚴厲批評川普總統的社論，論述重點包括川普對於第二任施政方針缺乏計畫，並在距離2020年大選只剩四個多月的此時露出真面目，展現出「最糟糕的一面」。

華爾街日報指出，各項民調顯示支持度一路走跌，倘若川普並未視而不見，那麼他應該已經領悟到即將敗選。

川普經常在推文中以「昏昏欲睡的老喬」（Sleepy Joe）形容即將獲得民主黨提名的前副總統白登（Joe Biden）；華爾街日報社論開頭便指出，川普很快就要改口，不能再稱白登為「昏昏欲睡的老喬」，而是要說「總統當選人」。

社論指出，川普正一步步走向「遭到選民嚴重唾棄的歷史一刻，而且他還會把共和黨居多數的參院給活生生拖下水。」

文中分析，川普近來已經完全放棄討論疫情，身為總統的他其實在美國經濟活動重新開放之際，可以提供民眾看待未來發展的實際角度，並給民眾帶來希望，但川普儼然已進入自吹自擂的模式，只顧為自己找藉口。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察膝蓋壓頸致死後，美國各地爆發嚴重衝突與抗爭。

華爾街日報指出，就在全國人民渴望看到領導人處事果決但也富有同理心的時刻，川普一則則火藥味十足的推文，卻為高漲民怨火上加油。川普在推文中聲稱，被水牛城鎮暴警察推倒而頭部撞地流血受傷的75歲老人，實為極左組織反法西斯（Antifa）內奸，但對於如此說詞川普卻沒有提供任何證據。

川普在選前倒數時刻頻頻犯錯，評論文中預估，川普若想補救，時間恐怕所剩不多。

華爾街日報分析，川普選舉幕僚群認為，回顧2016年大選期間，在與目前一樣的時間點，當時川普民調落後於民主黨對手喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton），但後來出現逆轉勝的結果，然而這場大選與2016年不同的是，直到現在川普陣營都還沒能明確界定白登。

社論中也指出，等到投票日越來越接近，民眾將更明白「二選一」之下應把票投給誰。