申請延至9月服刑遭拒 川普前顧問史東將於7月14日入獄

川普總統前競選顧問史東（Roger Stone）日前以疫情為由，申請延後至9月再開始服刑，26日遭到聯邦法官拒絕，僅同意延期兩周，史東將於7月14日入獄。

去年11月史東以對國會調查人員說謊、干擾證人、妨礙司法等罪名遭到起訴，最後裁定七項罪名成立，被判三年監禁；史東原本預計於6月30日至位於喬治亞州的傑蘇普聯邦監獄（FCI Jesup）服刑。

因先前曾有多處監獄傳出囚犯群聚感染新冠病毒，因此史東申請延至9月3日入獄；但聯邦檢察官表示，目前傑蘇普聯邦監獄未傳出任何確診案例，且本周在該監獄有超過20名囚犯進行篩檢，結果全部呈陰性反應。

然而，檢查官並未直接反對史東延後服刑的要求，只是礙於司法部的政策，規定囚犯延後入獄的期限最長不得超過60天。

史東的律師先前曾以健康因素為由向法院申請讓史東得以在家中避疫監禁，在正式服刑前史東必須留在家中由法院全程監控。

史東是川普在2016年的總統競選團隊中，第六名因通俄案調查被特別檢察官穆勒（Robert Mueller）起訴的成員；今年2月20日，聯邦檢查官要求將史東處以七至九年的刑期，遭川普在推特（Twitter）上抨擊刑期過重。

協助穆勒起訴史東的聯邦檢察官澤林斯基（Aaron Zelinsky）本周在眾院司法委員會作證時表示，由於史東與川普的交情，讓史東即使被判刑後仍受到不同的待遇。