白宮秋後算帳？新冠肺炎吹哨人控遭「降職」報復

聯邦生物醫學高級研究和發展管理局（BARDA）前局長布萊特（Rick Bright）吹哨警示新冠肺炎的影響，卻於4月22日遭調職；布萊特25日指控川普政府，因為他針砭當局對抗疫情的疏漏，當局變本加厲的報復他。

布萊特交給聯邦督察機構的修改版申訴書中寫道，他被降職至美國衛生總署（NIH）的較低職位，讓他無法在對抗新冠肺炎戰役中發揮所長。

申訴書提及衛生部（HHS）部長阿查爾（Alex Azar）領導暗中破壞布萊特新職的協調工作，讓布萊特無法成為抗疫前線科學家。

其中指出，這股壓力來自「權力的更上層」，川普總統形容布萊特是「憤怒、讓他不高興的職員」，推動「藐視公眾的活動」，讓他感到「氣餒與脅迫」。

疫苗專家布萊特原本在NIH協力研發病毒診斷檢驗，但申訴書中寫道，他「被中斷所有疫苗與治療工作，且在診斷方面扮演非常受限的角色，僅限聯繫已經研發出診斷方法的企業，協助增加產能。」

布萊特過去監督200多個BARDA計畫，如今只負責五到八項。

申訴書中表示，布萊特的前同事和前東家對他敬而遠之；要求匿名的一名布萊特前同事透露，新任代理署長帝斯柏（Gary Disbrow）警告他，要「非常小心」地應對布萊特。

帝斯柏表示，「阿查爾曾說，若有人想幫助布萊特成功，將會付出慘痛代價。」

聯邦衛生福利部新任發言人卡普托（Michael Caputo）透過推特（Twitter）評論布萊特的案件表示，「提出單方面的訴訟且全面充斥假訊息，媒體可以停止附和他了嗎？」

衛生部25日公布行文給帝斯柏的文件中寫道，「我沒有發過任何聲明，阿查爾部長也從未這樣對我說話，我也沒有指示BARDA不能跟布萊特溝通；事實上，我昨日才與他聯繫商討合作，我對於這些不實聲明和指控感到困惑，模糊對抗新冠肺炎的焦點。」

布萊特的律師團表示，將捍衛當事人的立場和權益，且已證明布萊特在疫情開始之初對政府提出的警告遭到忽視，導致當局未能阻止新冠病毒對全國造成的災難性影響。