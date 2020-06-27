白宮伸魔爪…五角大廈將領換血 首要條件：效忠川普

因是否派軍隊介入示威持不同意見，而讓川普總統與國防部長艾思博（Mark Esper）之間的異見浮上檯面；為削減艾思博在五角大廈的影響力和強化白宮的掌控，國防部中階將領持續大換血，人選首要條件，就是對川普忠誠。

川普曾向幕僚抱怨，國防部長對外政策始終與他不合；更有資深官員透露，川普指責五角大廈官員暗中扯後腿；因此國防部人事異動人選，必須與總統和白宮有關係，這也代表川普將提拔更多自家人馬。

匿名官員透露，回鍋白宮擔任人事室主任的麥恩提（John McEntee）握有政治任命權，得以安插許多不須國會任命的職務；他在聘用和解雇上更具侵略性，觸角伸入五角大廈，幫助川普解決麻煩人物；最近負責研發與工程事務的高官葛瑞芬（Michael Griffin）和麗莎‧波特（Lisa Porter）離職，就是明顯的例子。

五角大廈的人事異動，更反映了白宮對運用人事權的自信漸增；最近走馬上任的，還有退役陸軍准將、福斯新聞評論員塔塔（Anthony Tata）；他被任命為國防部高階民政官員，但他缺少政策經驗，過去言行也受到民主黨議員質疑；他曾批評歐巴馬是「恐怖分子頭目」，但白宮仍火速推動他的任命。

這個月五角大廈代理審計官艾蓮‧麥卡斯克（Elaine McCusker）宣布計畫離職。她在質疑白宮延誤對烏克蘭的軍援後，任命便遭撤回。

今年初白宮曾宣布有意提拔國防部資深政策官員凱蒂‧惠巴格（Katie Wheelbarger）擔任高階情報職位，但始終未正式提交國會聽證；背後原因即是，她與對川普砲火猛烈的共和黨已逝參議院馬侃（John McCain）屬同一陣線。

最近全美掀起反種族主義示威抗議，非裔軍官也對美軍體制內的歧視發聲；在文職和軍職的官員中，幾乎以白人男性為主。艾思博接掌國防部後，22名白宮任命的文職政治職位中，沒有一人為非裔，三位為女性。

艾思博為增加領導階層的背景多元性，上周宣布多項新計畫；參院本月初通過四星上將布朗（Charles Q. Brown）接任空軍參謀長，成為非裔第一人。