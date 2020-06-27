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非裔致死案 明尼亞波利斯市議會12：0票 通過解散警察局

世界日報 / 編譯潘勛／綜合26日電
明尼亞波利斯市議會一致通過解散警局。 法新社
明尼亞波利斯市議會一致通過解散警局。 法新社

明尼亞波利斯市議會26日以12：0票決，一致通過提案，讓城市章程得以修正，可解散警察局，當然這只是第一步，此外必須克服強大的官僚作梗，才能在11月經由市民公投，決定是否修正城市章程；非裔男子佛洛伊德在該市遭白人警察單膝跪頸而死，明市遭逢外界廣泛批評。

美聯社26日報導，明市市議會提案，以「社區安全及暴力防制局」來取代警察局；新單位還得定義完備，接下來才能送政策委員會及章程委員會正式審核，屆時市民及市府官員可以積極參與公聽，最終在11月大選時公投。明市近來爆發一連串槍擊案，讓許多市民對解散警察局的構想，憂心程度為此升高。

市議會議長莉莎‧班德（Lisa Bender）在表決之前表示，希望章程委員會能體察當前處境，採納議會提供的協助，加速流程，讓市民對這個重大命題的心聲，有機會被聽到；當前堪稱明市歷史的重大時刻。

非裔男子佛洛伊德5月25日雖已扣上手銬，仍遭一名白人警員以膝蓋跪喉近八分鐘而死亡，此後明尼亞波利斯市警方便遭逢強大壓力；民權人士長久以來一直譴責該市警局，說他們未能改變種族歧視及野蠻習性。

市議員艾利森（Jeremiah Ellison）表示，要轉變公安體系，必須跨越三大障礙，市章程僅其中之一，另兩項為市警工會及明尼蘇達州議會。但是制定章程條款，讓市警局與全市市民若符一致，市議會對這件事還是有發言權。

修訂後的章程條款已貼上網，其文詞寫道，新成立的局級單位「負責公共安全，服務時優先採用顧全大局、著重公共健康的手法。」

市議員康寧漢（Philipe Cunningham）表示，議會將致力於長達一整年的社區接觸過程，藉此決定新的局級單位該怎麼運作，絕非憑空想像，無中生有。另位市議員弗列卻爾（Steve Fletcher）預測，十年後全美都會效法明尼亞波利斯市。

警察 佛洛伊德

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