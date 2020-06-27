DNA樣本 實驗室檢測搞混 男子冤坐3年牢獲釋

54歲的技工羅伊·維雷特（Roy Verret）2017年被控一級謀殺和武裝搶劫，檢方求刑死刑。理由是，調查人員取得他家洗衣機污漬做DNA鑑定，結果「確認99.9%是被害者血跡」。不過，辯方律師追查發現，所謂洗衣機內的血跡，其實是實驗室搞混DNA樣本的「烏龍」結果。付不出50萬元保釋金的維雷特，在獄中等待審判等了37個月，6月8日終於等到檢方撤回指控，重見天日。

維雷特是白人，為此案奔走的公派律師史蒂夫．辛格（Steve Singer）出了名的鍥而不捨。辛格表示，整件案子本來很簡單即可查明事實，但犯罪實驗室將文件移交給辯方的速度很慢，他向實驗室提出幾次傳票，卻一直到檢測三年後，才取得完整報告。

維雷特2017年4月19日遭路易斯安那州伊比利亞教區警長辦公室調查人員逮捕，他被告知，75歲的霍華德·波切（Howard Poche）16個月前遇刺身亡，DNA測試發現，他家洗衣機的污漬鑑定為波切的血液。

接下來的三年牢獄之災，維雷特一直在想，為什麼波切的DNA會進到他洗衣機裡。 他說：「除了睡覺，我想的都是這些，可能是警察或真凶栽贓給我。」

6月份，檢察官撤回對維雷特的一級謀殺和武裝搶劫指控。因為他的律師辛格在證據聽證會上提出可信解釋：一名犯罪實驗室分析師弄混了兩份DNA樣本，一個來自維雷特家的洗衣機蓋子，另一來自殺死波切的小刀。專家重新測試了從洗衣機上取得的污漬證物，不只證明樣本與死者DNA不匹配，還證明根本無法確認污漬裡有人類血液。

波切在2016年遇害，調查人員到波切家時，遇到房屋清潔工米雪兒．金（Michele King）正在清理血跡。她承認為取得毒品，曾與波切發生過性關係，並供稱目擊謀殺案，凶手還威脅要殺死她。她否認男友維雷特涉案，但檢察官仍指控維雷特和金殺害波切。此案另有兩名男子被起訴，全案仍在審理中。

在全國各地為種族歧視和警察暴行抗議示威之際，辛格和其他公共辯護人希望，維雷特的案子能提醒世人，重視當前刑事司法制度允許審判未開始前就將人送進監獄等待，時間長達數月甚至數年。原因是，檢察官和犯罪實驗室無法立即將辯護律師需要的文件交出來。

「吉迪恩承諾」（Gideon`s Promise）組織成立宗旨是提高邊緣化社區免費法律辯護質量，該組織創始人喬納森·拉普（Jonathan Rapping）說，依賴公設辯護人的有色人種受影響尤其嚴重；國家任命律師很少有時間或資源像辛格那樣堅持不懈。

拉普說：「目前很多抗議活動讓人意識到，與警察互動時，有些人命毫無價值可言。同樣的故事也在法庭上演，沒有鎂光燈聚焦，檢察官可能會更專注於將人定罪，而不是確保其憲法權利獲得尊重。」