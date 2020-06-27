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被示威白人燒傷 混血女不記仇：我會痛，希望傷害者知錯能改

世界日報 / 記者張聲肇/綜合報導
黑白混血少女無辜遭縱，籲嫌犯「知我痛，請改進」。圖／世界日報提供
黑白混血少女無辜遭縱，籲嫌犯「知我痛，請改進」。圖／世界日報提供

日前在威州陌地生群眾示威場合遭縱火燒傷臉部的少女伯恩斯坦（Althea Bernstein），26日接受媒體訪問時表示，希望縱火嫌犯明白她是血肉之軀，「會痛的」，但她不記仇，希望傷害她的人「知錯能改。」

這名還在讀書、想當救護人員的18歲黑白混血少女，接受ABC「早安美國」節目訪問時說，她吃不下飯也睡不著，「這件事會影響我好一陣子」，「我真的希望他們知錯能改。」

警方報告指出，24日凌晨她開車經過的地方，200-300名示威者扯下兩座銅像，也在州議會草坪上攻擊州參議員卡本特（Tim Carpenter），有人把汽油彈扔進市政廳，引起一陣火燒。

伯恩斯坦說，她開車要到哥哥家裡，經過當地因紅燈停下，車窗未關，有人朝著她辱罵髒話，突然四個人走過來，兩人穿黑衣，兩人穿夏威夷衫，對著她撒打火機油，一人把點著的打火機仍向她，她臉部和頸部立即著火，她不顧一切衝過紅燈，把火撲滅，繼續往哥哥家開去。

後來，她自行到醫院急診室，接受治療。醫生先刮除火傷，今後需整容手術

BuzzFeed新聞說，伯恩斯坦經診斷，是遭到二級到三級灼傷；攻擊她的是白人。

她告訴Madison365.com網站說，「我從來就沒想過，有人會看你一眼就恨你。他們不認識我，我也不認識他們。我只是開我的車，做我自己的事啊。」

她在遇襲當天報了警，翌日到警所提出供詞，敘述經過。

陌地生市警局發言人德斯辯（Joel DeSpain）說，該警局在聯邦調查局協助下，已把本案當作仇恨罪嫌事件處理，一名警探已和伯恩斯坦聯絡，也正在調閱附近是否有監控錄影，錄到場時情況。

5月25日警方「壓死」非裔佛洛依德以後，引發全過各地示威浪潮，陌地生示威，也是其中一環。

遭襲擊的黑白混血少女面部被燒傷。圖／世界日報提供
遭襲擊的黑白混血少女面部被燒傷。圖／世界日報提供

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