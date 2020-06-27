快訊

偷看用戶剪貼簿！iOS 14意外揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

歐盟7月1日重開邊境！美台未列入清單 中國列有條件接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書擴大遏止仇恨內容廣告 祖克柏親上火線解釋

中央社 / 綜合外電報導

處境艱難的社群媒體龍頭臉書（Facebook）處理煽動性貼文的做法引發愈來愈強烈的抗議聲浪，臉書今天表示將擴大禁止散播仇恨內容的廣告

法新社報導，臉書執行長祖克柏（MarkZuckerberg）表示，臉書也會對那些「具有新聞價值」但違反平台規範的貼文加上標籤；此前推特（Twitter）已率先將這種做法運用在美國總統川普的推文上。

在維權人士呼籲臉書採取更強硬行動對付批評者口中助長歧視、仇恨或暴力內容之際，近期愈來愈多廣告商撤廣告抵制臉書，英荷消費品生產商聯合利華公司（Unilever）和日本汽車大廠本田（Honda）今天也加入抵制行列。

祖克柏在個人臉書專頁表示，這項針對廣告中仇恨內容的新政策，將「禁止宣稱來自特定種族、民族淵源、國籍、宗教信仰、社會地位、性傾向、性別認同或移民身分的人們，會對其他人的人身安全、健康或生存條件構成威脅」。

祖克柏說：「我們也正在擴大政策，更妥善地保護移民、移居者、難民和尋求庇護者免受暗示這些群體為次等，或對他們表達出輕蔑、摒棄或厭惡的廣告。」

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日命喪明尼阿波利斯（Minneapolis）白人警方手中，掀起全美動盪，臉書隨後特別強調其遏止種族主義和歧視的種種舉措。

臉書發言人說：「我們每年投入數十億美元來維持社群安全，並持續與外部專家合作，檢討並更新我們的政策。」

「我們（對人工智慧）所做的投資，意謂著在用戶通報前，我們已經先行發現近9成仇恨言論，並採取行動加以對付。」

廣告 祖克柏 移民 Facebook 人工智慧 種族歧視 佛洛伊德

延伸閱讀

警察執法過當又歧視 美眾院通過民主黨版改革案

臉書遭杯葛風暴越演越烈 祖克柏卻被拍到在夏威夷划船

杯葛臉書「用仇恨賺錢」 登山大牌巴塔哥尼亞也停廣告

臉書執行長祖克柏：用戶可選擇關閉政治廣告

相關新聞

美跨黨派議員提案 推動官員赴台進修獎學金計畫

美國跨黨派4位議員26日在參眾兩院分別提出「台灣獎學金法」草案，推動美國官員在台進修兩年的獎學金計畫，用以強化美台交流，...

臉書擴大遏止仇恨內容廣告 祖克柏親上火線解釋

處境艱難的社群媒體龍頭臉書（Facebook）處理煽動性貼文的做法引發愈來愈強烈的抗議聲浪，臉書今天表示將擴大禁止散播仇...

美國會議員提台灣獎學金法 促美官員更了解台灣

美國國會議員今天提出「台灣獎學金法」草案，提供美國聯邦官員為期2年的獎學金，學習中文並深入了解台灣與印太區域，增強官員專...

龐培歐：將制裁破壞香港自治的中方官員 包括其家人

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）26日宣布，將對破壞香港高度自治和人權的中國大陸官員實施簽證限制措施，包...

美警務改革法案 眾院過關 參院渺茫

民主黨黨團主導下，美國聯邦眾院廿五日晚間通過內容廣泛的警務改革法案；這項法案的立法過程，時空背景是明尼蘇達州非洲疫男子佛...

造勢不「疫」樣 川普：經濟正復甦 拜登：奇蹟沒到來

美國總統川普與民主黨準總統候選人拜登廿五日分別在關鍵州展開競選造勢活動，兩人對新冠病毒疫情的反應，再次展現不同的風格。

白人支持 拜登6關鍵州拉大領先

兩項新出爐民調廿五日指出攸關十一月總統大選的兩種現象，首先，總統川普目前在六個關鍵戰場州大失民心，而且在全國大幅落後給民...

110萬張紓困支票寄亡者總額14億 如何追回國稅局傷腦筋

隸屬於國會的非黨派獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)25日公布調查報告指出，共有約110萬名已經不在人世的美國民眾，收到了聯邦政府發放的新冠疫情經濟紓困支票，累計金額高達約14億元。

不「疫」樣！ 川普赴威州 白登到賓州 關鍵州造勢

川普總統與民主黨準總統候選人白登25日分別在關鍵州展開競選造勢活動，兩人對新冠病毒疫情的反應，再一次展現他們不同的風格。

穆迪：若沒第5階段紓困 工作機會再少400萬個

勞工部25日公布的報告指出，截至6月20日，當周有148萬人初次申請失業金，是連續14周新申領人數超過百萬人；而信評機構穆迪分析(Moody`s Analytics)前一天發布的最新報告指出，若國會下個月未能通過第五階段紓困案，全美將減少400萬個工作機會。

川普再下一城！最高院：庇護遭拒者可盡速驅逐

不斷限縮移民政策的川普政府，25日獲得重大勝利；最高法院以七票對兩票裁定，向美國申請庇護卻遭到駁回的外籍人士，無權向聯邦法院提出避免遞解出境的陳情，政府可以盡速展開遞解程序。

檢方調查川普盟友是否迴避？克萊頓拒表態

由於經常處理重大案件，經常被喻為「全美第一」聯邦地區檢察官的紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey Berman)「被辭職」後，川普總統有意聯邦證券交易委員會(SEC)主席克萊頓(Jay Clayton)繼任；克萊頓25日面對國會議員詢問，拒絕透露未來檢方調查若涉及川普個人利益或川普親信，他是否將會迴避。

熱門新聞

日防衛相河野太郎談北韓最近很奇怪 研判有三種可能

巴基斯坦空難調查 驚揭全國3成民航機師找槍手考照

微軟將永久關閉所有實體零售店 調整零售策略

真不幸！瑞幸咖啡從那斯達克下市成定局

疑遭中國滲透 澳洲新南威爾斯省議員住處辦公室被搜

擁有3張臉的法國男子 花10年終敢注視鏡中人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。