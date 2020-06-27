臉書擴大遏止仇恨內容廣告 祖克柏親上火線解釋

處境艱難的社群媒體龍頭臉書（Facebook）處理煽動性貼文的做法引發愈來愈強烈的抗議聲浪，臉書今天表示將擴大禁止散播仇恨內容的廣告。

法新社報導，臉書執行長祖克柏（MarkZuckerberg）表示，臉書也會對那些「具有新聞價值」但違反平台規範的貼文加上標籤；此前推特（Twitter）已率先將這種做法運用在美國總統川普的推文上。

在維權人士呼籲臉書採取更強硬行動對付批評者口中助長歧視、仇恨或暴力內容之際，近期愈來愈多廣告商撤廣告抵制臉書，英荷消費品生產商聯合利華公司（Unilever）和日本汽車大廠本田（Honda）今天也加入抵制行列。

祖克柏在個人臉書專頁表示，這項針對廣告中仇恨內容的新政策，將「禁止宣稱來自特定種族、民族淵源、國籍、宗教信仰、社會地位、性傾向、性別認同或移民身分的人們，會對其他人的人身安全、健康或生存條件構成威脅」。

祖克柏說：「我們也正在擴大政策，更妥善地保護移民、移居者、難民和尋求庇護者免受暗示這些群體為次等，或對他們表達出輕蔑、摒棄或厭惡的廣告。」

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日命喪明尼阿波利斯（Minneapolis）白人警方手中，掀起全美動盪，臉書隨後特別強調其遏止種族主義和歧視的種種舉措。

臉書發言人說：「我們每年投入數十億美元來維持社群安全，並持續與外部專家合作，檢討並更新我們的政策。」

「我們（對人工智慧）所做的投資，意謂著在用戶通報前，我們已經先行發現近9成仇恨言論，並採取行動加以對付。」