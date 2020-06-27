龐培歐：將制裁破壞香港自治的中方官員 包括其家人

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）26日宣布，將對破壞香港高度自治和人權的中國大陸官員實施簽證限制措施，包括官員家屬；國務院尚未公布此一政策細節。

龐培歐透過聲明表示，美國總統川普承諾，要懲罰侵害香港自由的中共官員，國務院今天採取行動。

龐培歐表示，北京稱有權監管香港治理，中共指控至少一位香港立法院成員有不當行為，且把國安法單方面施加在香港身上，這都是損害香港的高度自治的作為。

龐培歐表示，北京持續破壞自己在「中英聯合聲明」中對香港高度自治的承諾與義務，迫使港府逮捕民運人士，並取消泛民派候選人的參選資格，從而破壞港民人權與基本自由。

龐培歐宣布，對破壞中英聯合聲明、破壞港民人權的中共現任和前任中共官員，實施簽證限制，這些人的家人也都會受限。

龐培歐表示，呼籲中國大陸履行其在中英聯合聲明中的承諾和義務，包括讓香港享有高度自治、人權和基本自由，言論和和平集會的自由受法律保護與港府尊重。

龐培歐說，香港享有高度自治、北京充分落實「中英聯合聲明」及尊重人權，至關重要，美國將繼續關注。

中共全國人大預定28日至30日開會，外界關注「港版國安法」將在此次會議通過；美國聯邦參議院25日通過「香港自治法」，授權總統制裁侵害香港自治的中國大陸官員、企業和銀行。

川普去年11月27日簽署「香港人權與民主法案」，要求總統在法案通過180天內，向適當委員會提交名單，列出侵害香港基本自由與人權的人士，並予以制裁；制裁措施包括凍結被制裁者在美資產、禁止其獲得入美簽證或撤銷現有簽證。

法案並要求國務卿每年評估香港的自治情況並提交報告，確認美國是否仍適用1997年7月1日前的法律對待香港。龐培歐上月27日已向美國國會認證，香港不再擁有高度自治，因此不足以享有美國法律的特殊待遇。