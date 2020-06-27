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造勢不「疫」樣 川普：經濟正復甦 拜登：奇蹟沒到來

聯合報 / 編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統25日到訪威斯康辛州一家造船廠和出席里民大會，雖然出席民眾必須戴口罩，但川普照例沒有。圖為川普在造船廠活動上致辭。(美聯社)
川普總統25日到訪威斯康辛州一家造船廠和出席里民大會，雖然出席民眾必須戴口罩，但川普照例沒有。圖為川普在造船廠活動上致辭。(美聯社)

美國總統川普與民主黨準總統候選人拜登廿五日分別在關鍵州展開競選造勢活動，兩人對新冠病毒疫情的反應，再次展現不同的風格。

川普到訪威斯康辛州一家造船廠，藉以強調就業增長以及受疫情打擊的經濟正在復甦；拜登則到賓州，警告疫情下「奇蹟沒有到來」，要經濟復甦就必須先控制新冠病毒傳播，更需確保白宮不再出現不負責任的領袖。

由於疫情大流行，幾個月來民眾大部分時間都留在家中，很大程度上妨礙了兩人在一些關鍵州的對壘；對川普來說，威州及賓州是必爭之地，二○一六年的大選，他在這兩個州險勝而得以入主白宮。

民主黨準總統候選人白登(左)25日前往賓州藍卡斯特參加一個討論健保問題的小型活動，他與團隊都戴上口罩，只是發言時才除下口罩。(美聯社)
民主黨準總統候選人白登(左)25日前往賓州藍卡斯特參加一個討論健保問題的小型活動，他與團隊都戴上口罩，只是發言時才除下口罩。(美聯社)

最近威州及賓州多次民調結果均顯示，拜登都領先川普。在二○一六年，幾乎每次民調都說明川普在這兩個州落後於民主黨對手希拉蕊．柯林頓，但最終他取得勝利，今年的選舉，川普自然希望歷史重演；拜登當然也希望這兩個州重回民主黨的懷抱。

川普連日來到處活動，上周末在奧克拉荷馬州土耳沙舉行疫情爆發後首個大型造勢集會，廿三日到亞利桑納州大教堂發表講話。廿五日他到訪威州的ＦＭＭ造船廠，又到綠灣鎮參加一個由福斯新聞網直播的居民大會。

川普的活動並未向公眾開放，雖然造船廠數百個工人必須戴口罩，但川普照例沒有。這家船廠在四月贏得建造十艘海軍護衛艦的合約，或會因此增加一千個工作崗位。同樣儘管參加居民大會的居民規定戴口罩，但川普沒有，因為他主要是強調經濟復甦，工作職位增加。

相對之下，拜登的活動範圍不大。在賓州，團隊也只安排一些小型活動，他與團隊都戴上口罩。只是發言時才除下口罩。他說作為美國人，戴口罩並非習慣，但在疫情下卻很重要，因為是不會有奇蹟出現。

川普 疫情 口罩

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