不「疫」樣！ 川普赴威州 白登到賓州 關鍵州造勢

低民調下 川普赴威斯康辛州／白登赴賓州 批川普像小兒 美聯社 川普總統與民主黨準總統候選人白登25日分別在關鍵州展開競選造勢活動，兩人對新冠病毒疫情的反應，再一次展現他們不同的風格。

川普到訪威斯康辛州一家造船廠，藉以強調就業增長以及受疫情打擊的經濟正在復甦；而白登則到賓州，警告疫情下「奇蹟沒有到來」，要經濟復甦就必須先控制新冠病毒傳播，更需確保白宮不再出現一個不負責任的領袖。

由於疫情大流行，幾個月來民眾大部分時間都留在家中，很大程度上妨礙了兩人在一些關鍵州的對壘；對川普來說，威州及賓州是必爭之地，2016年的大選，他在這兩個州險勝而得以入主白宮。

最近威州及賓州多次民調結果均顯示，白登都領先川普。在2016年，幾乎每次民調都說明川普在這兩個州落後於民主黨對手喜萊莉‧柯林頓，但最終他取得勝利，今年的選舉，川普自然希望歷史重演；而白登當然也希望這兩個州重回民主黨的懷抱。

川普連日來到處活動，上周末在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)舉行疫情爆發後首個大型造勢集會，23日到亞利桑納州一間大教堂發表了講話。25日他到訪威州的Fincantieri Marinette Marine造船廠，又到綠灣鎮(Green Bay)參加一個由福斯新聞網直播的居民大會。

川普的活動並未向公眾開放，雖然造船廠數百個工人必須戴口罩，但川普照例沒有。這家船廠在4月贏得建造10艘海軍護衛艦的合約，或會因此增加1000個工作崗位。同樣儘管參加居民大會的居民規定戴口罩，但川普沒有，因為他主要是強調經濟復甦，工作職位增加。

相對之下，白登的活動範圍不大。在賓州，團隊也只安排一些小型活動，他與團隊都戴上口罩。只是發言時才除下口罩。他說作為美國人，戴口罩並非習慣，但在疫情下卻很重要，因為是不會有奇蹟出現。

他又說，作為美國人必須做一些簡單而又困難的事情，以確保家人安全並重新開放經濟，最終打敗疫情並使白宮不會再出現不負責任的領導人。