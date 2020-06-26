穆迪：若沒第5階段紓困 工作機會再少400萬個

勞工部25日公布的報告指出，截至6月20日，當周有148萬人初次申請失業金，是連續14周新申領人數超過百萬人；而信評機構穆迪分析(Moody`s Analytics)前一天發布的最新報告指出，若國會下個月未能通過第五階段紓困案，全美將減少400萬個工作機會。

第五階段紓困案可能是聯邦政府最後一輪挹注州與地方政府的措施，報告指出，所需的金額遠比聯邦眾院民主黨籍議員要求的還少；上個月眾院才通過1億元金援現金短缺的州和地方政府，整個紓困方案總額高達3兆5000億元；其中5000億元支援應州長要求支援州政府，3750億元給予前幾波紓困資金用盡的地方政府。

穆迪的報告指出，如此高的金額已超出實際所需。穆迪表示：「最近通過的1兆元The Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions法案(簡稱HEROES Act)，就算對財政刺激保持最積極態度的倡議人士來說，仍讓人感到質疑。」

穆迪的專業建議向來受到民主黨和共和黨重視，它認為在基準上州和地方政府約5000億元就已足夠；其中1200億元便能讓州政府撐過下周開始的2021年財政年度。

但穆迪也警告，若紓困案失敗將重創經濟，導致失業人口增加，國內生產總額驟降。若政府不介入，國內生產總值(GDP)將萎縮3個百分點，損失400萬個工作機會。

全國州政府預算首長協會(National Association of State Budget Directors)的財務研究主任席格里茲(Brian Sigritz)表示，就算獲得政府補助，州政府也必須大幅刪減開支。

與能夠自由借款進行財務運作的聯邦政府不同，州政府必須自行維持財政收支平衡；保守派和自由派經濟學者皆同意，預算不足情況下再刪減開支，將對財政體系造成傷害。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的法案將給予州政府5000億元，地方政府3750億元，但預計將被共和黨掌控多數的參院刪減。波洛西質疑：「你不在乎要幫助服務人民的州和地方政府維持收支平衡嗎？」

但保守派智庫曼哈頓研究所(Manhattan Institute)預算和經濟分析師瑞德(Brian Riedl)認為，儘管最終需要大筆補助，但一次通過太大金額過於草率，有20多個州仍有儲備基金撐過下個財政年度。

不過現在佛羅里達州和德州等地新冠肺炎疫情趨於嚴重，經濟恐二次受創，補助可能需要加碼，度過減少600萬工作機會的危機。